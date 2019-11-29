Городскими электричками на Кубани воспользовались в 2019 году более 1 млн человек

В Краснодаре и Сочи услугами городских пригородных поездов с начала текущего года воспользовались более 1 млн пассажиров. Маршруты обслуживает АО «Кубань Экспресс-Пригород». Пригородные электрички курсируют в регионе с декабря 2018 года.

Рост количества пассажиров в пригородных поездах на Кубани составил по отношению к предыдущему году 17%. Конкретно на Краснодарском направлении пассажиропоток к началу года вырос почти в три раза и составил более 90 тыс. человек. Поездка с любой окраины краевой столицы в центр занимает в среднем 20 минут. На сегодняшний день это самый быстрый способ перемещения в пределах Краснодарской и Сочинской агломераций, отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Дополнительные рейсы в центр города из Комсомольского микрорайона, станицы Динской, поселка Афипского и поселка Ильского, а также в обратном направлении были добавлены после ввода в эксплуатацию в этом году железнодорожного обхода Краснодара, который позволил пустить грузовые составы к портам Черного и Азовского морей в обход кубанской столицы.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что в марте этого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев договорился с главой РЖД Олегом Белозеровым о реализации в кубанской столице проекта наземного метро. Глава региона назвал три основных направления, куда в окрестностях Краснодарской агломерации собираются пустить «Ласточки». Для этого планируется построить новые железнодорожные пути, десятки остановочных площадок и депо для электропоездов. Сроки и стоимость проекта «Городская электричка» не называются, но эксперты полагают, что потребуется до 140 млрд руб. – по аналогии с Московским центральным кольцом.

Дмитрий Михеенко