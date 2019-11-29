В Ставрополе поликлинику эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании

Консультативно-диагностическую поликлинику Ставрополя эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставропольского края. Главврачу учреждения позвонил мужчина и сообщил, что здание поликлиники заминировано.

«Руководство медучреждения тут же предприняло все необходимые меры к эвакуации пациентов и медработников. Это мероприятие было выполнено в течение шести минут. Одновременно, в соответствии с инструкцией, было доложено о происшествии в службу спасения, полицию и другие ответственные ведомства и экстренные службы»,— говорится в сообщении.

Здание обследовали кинологи, но не нашли взрывчатку.

Дарья Голякова