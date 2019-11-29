Сочи и Краснодар вошли в ТОП-10 популярных у россиян направлений на Новый год

Сочи стал четвертым по популярности направлением, куда россияне планируют совершить поездку на ближайшие новогодние праздники. Согласно совместному исследованию СК «Сбербанк Страхование» и сервиса Aviasales, на олимпийскую столицу приходится 4,1% от всех ранних бронирований. Краснодар в рейтинге занимает девятую позицию. На столицу Кубани приходится 2,6% ранних бронирований.

В первую тройку самых популярных направлений среди россиян на Новый год входят Москва (12%), Санкт-Петербург (7%) и Бангкок (4,5%). Кроме того, в ТОП-10 также вошли Бали (3,6%), Стамбул (3,2%), Прага (3%), Симферополь (2,7%) и Пхукет (2,2%).

Дмитрий Михеенко