В развитие «Ростсельмаша» инвестируют 17 млрд рублей до 2024 года На производство поставят 26 новых моделей и модификаций техники

В ближайшие четыре года в развитие группы «Ростсельмаш» инвестируют 17 млрд руб., об этом рассказал журналистам генеральный директор комбайнового завода «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.

К 2022 году группа планирует создать в Ростове производство тракторов полного цикла за 4 млрд руб. Предприятие площадью более 43 тыс. кв. м будет построено на территории бывшего завода «Копнитель». Также рассматривается покупка новых смежных участков для оборудования стоянки. Господин Мальцев отметил, что это будет первое предприятие в России, выпускающее полный модельный ряд тракторов от 170 л.с. до 600 плюс л.с.

Как рассказал Валерий Мальцев, около 3 млрд руб. пойдет на создание на базе комбайнового завода «Ростсельмаш» окрасочного комплекса, который должен заработать в июне 2022 года. Там же за 2 млрд руб. запустят новое производство трансмиссий — коробок переключения для тракторов. Сейчас такие трансмиссии закупают в Японии. Еще компания намерена расширить в следующем году логистический комплекс с 16 тыс. кв. м до 27 тыс. кв. метров.

Порядка 7 млрд руб. «Ростсельмаш» инвестирует в создание новых позиций. Всего компания намерена поставить на производство 26 новых моделей и модификаций самоходной, прицепной техники и адаптеров к самоходной технике. Инвестиционная программа будет финансироваться за счет собственных и привлеченных средств.

В группу компаний «Ростсельмаш» входит 13 предприятий-производителей сельхозтехники. Сборочные площадки расположены в Ростове, а также в США, Канаде и ЕС. Продуктовая линейка группы включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования. На сайте «Ростсельмаша» указано, что он контролирует 17% мирового рынка сельхозтехники и 65% рынка сельхозтехники в России и СНГ. Группа «Ростсельмаш» находится под контролем Константина Бабкина и его бизнес-партнеров Юрия Рязанова и Дмитрия Удраса.

Кристина Федичкина