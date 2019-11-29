На Кубани у организованной группы лиц изъяли 25 тонн поддельного алкоголя

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин, а также ряда других фигурантов, которые подозреваются в незаконном сбыте фальсифицированной алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.2 ст.238 УК РФ). В ходе 11 обысков, проведенных краевыми органами полиции в жилищах подозреваемых и их родственников, а также в складских и иных помещениях Геленджика, Горячего ключа и населенных пунктов Динского районе было изъято более 25 тонн спиртосодержащей продукции, в том числе этилового спирта. Жидкость направлена в экспертное учреждение.

Преступный синдикат был выявлен после проверки полицейскими кафе в одном из гостевых домов в Геленджике, которая прошла 15 июля 2019 года. Сотрудники ГУ МВД по Краснодарскому краю выявили в ходе данной факт незаконного сбыта фальсификата. Исследование изъятой продукции показало, что спиртосодержащая жидкость содержит опасные микропримеси, а также гексанол, бензальдегид и ацетон, которые в любой концентрации являются опасными для жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время 43-летний подозреваемый задержан. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. С другими фигурантами проводятся следственные действия. Устанавливается полный круг лиц, участвующих в производстве и сбыте фальсифицированного алкоголя. Назначено проведение судебной физико-химической экспертизы.

Василий Хитрых