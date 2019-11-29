Краснодарский застройщик получит 0,66 млрд рублей на строительство дома в Перми

Корпорация «Девелопмент-Юг» и ПАО Банк «ФК Открытие» заключили договор проектного финансирования на строительство жилого дома в Перми. Краснодарскому застройщику открыта кредитная линия на 663,6 млн руб.

Это первый объект «Девелопмент-Юг» в Перми, реализация которого будет вестись с помощью эскроу-счетов. Ранее корпорация получила проектное финансирование на строительство еще двух объектов в Краснодаре и Астрахани. Первый дом, который девелопер будет возводить по новой схеме в столице Западного Урала, будет расположен по улице Сапфирная, 12 в пермском микрорайоне «Погода. Теплые кварталы». Жилье относится к классу «комфорт+». Это уже третий дом проекта, который будет состоять из трех блок-секций переменной этажности 9-12-16 этажей. Объект рассчитан на 282 квартиры общей площадью более 13 тыс. кв.м. Масштабная застройка ведется на участке площадью 40 га в пермском микрорайоне Ива.

«К строительству мы намерены приступить в ближайшее время, подготовительные работы уже ведутся. Старт продаж квартир запланирован на середину декабря», - рассказали в пресс-службе корпорации.

Уточняется, что средства на строительство застройщик получит сразу, а выплата процентов по кредиту будет отсрочена на весь срок возведения объекта.

Дмитрий Михеенко