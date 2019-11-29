Предпринимательница из Пятигорска отказалась возвращать банку кредит на 48 млн рублей

Индивидуального предпринимателя из Пятигорска и ее мать подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Предварительное расследование показало, что подельницы изготовили и предоставили банк поддельные документы с завышенными сведениями о благосостоянии их бизнеса. На основании этих бумаг женщины получили в кредит 48 млн руб. Но в установленный срок долг в банк они не вернули, распорядившись ими по своему усмотрению.

Правоохранители установили, что злоумышленница и не собиралась выполнять обязательства по возврату кредита.

Дарья Голякова