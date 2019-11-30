Унаи Эмери вылетел с Emirates

Главный тренер лондонского «Арсенала» испанец Унаи Эмери отправлен в отставку. Это произошло после того, как в предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы его команда дома на Emirates Stadium уступила «Айнтрахту» из Франкфурта со счетом 1:2. «Арсенал» сохраняет шансы на выход в play-off второго по значимости еврокубка, однако в чемпионате Англии после 13 туров идет лишь на восьмом месте, одержав всего четыре победы.

Решение руководства «Арсенала» об увольнении Унаи Эмери трудно назвать сенсационным. Но и абсолютно ожидаемым его тоже считать нельзя. Формальным поводом для этой отставки можно считать поражение «Арсенала» со счетом 1:2 в домашнем матче пятого тура Лиги Европы от «Айнтрахта» из Франкфурта, которому в первом туре на выезде лондонцы забили три безответных гола. Тем не менее, лидерство в группе F «Арсенал» сохранил и в play-off он почти наверняка выйдет.

Вопрос в том, что у «Арсенала» полностью разладилась игра.

С учетом английского чемпионата популярный клуб не может победить уже в семи матчах подряд, потерпев два поражения при пяти ничьих.

Это самая затяжная безвыигрышная серия «Арсенала» с 1992 года, а в турнирной таблице он идет лишь на восьмом месте, уступая после 13 туров лидирующему «Ливерпулю» 19 очков. С этой точки зрения решение по Эмери выглядит логичным.

Напомним, что Унаи Эмери подписал контракт с «Арсеналом» 23 мая 2018 года, сменив на посту главного тренера легенду этого клуба француза Арсена Венгера. Ранее испанец работал в «Валенсии», московском «Спартаке», где провел шесть месяцев в 2012 году, «Севилье» и ПСЖ. Среди главных достижений Унаи Эмери — три победы в Лиге Европы с «Севильей», золото чемпионата Франции 2017/2018 и два Кубка Франции с ПСЖ. А вот с «Арсеналом» он трофеев выиграть не успел, хотя и довел его до финала Лиги Европы, в котором в Баку 29 мая этого года «Арсенал» проиграл другому лондонскому клубу «Челси».

Перед началом нынешнего сезона «Арсенал» провел весьма дорогую трансферную кампанию, потратив около €135 млн, и, в частности, приобрел во французском «Лилле» ивуарийского нападающего Николя Пепе, заплатив за него рекордную для себя сумму €79 млн. Однако пока это вложение себя не оправдало. Последние результаты клуба оставляют желать лучшего, как и ситуация внутри команды. В октябре у нападающего Гранита Джаки возник конфликт с болельщиками, и Унаи Эмери лишил его капитанской повязки.

Тем временем, по информации Daily Mail, работой с испанским специалистом недовольны игроки.

В частности, два других форварда Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг заявили, что будут рассматривать вопрос продления контрактов с «Арсеналом» только в том случае, если Унаи Эмери оставит свой пост.

В итоге руководство «Арсенала» решило не доводить дело до открытого противостояния и уволило 48-летнего Эмери, попросив пока поработать с командой 42-летнего шведа Фредди Юнгберга, входившего в прежний тренерский штаб. В списке специалистов, чьи кандидатуры рассматриваются на должность нового главного тренера, фигурируют маститый итальянец Массимилиано Аллегри, португалец Нуну Эшпириту Санту, работающий в «Вулверхэмптоне», и 37-летний испанец Микель Артета, который в свое время был одной из звезд «Арсенала», а сейчас помогает Пепу Гвардиоле в «Манчестер Сити».

Интересно, что «Арсенал» стал вторым известным клубом из северной части Лондона, в котором в ноябре сменился главный тренер. Напомним, что на прошлой неделе то же самое произошло в «Тоттенхеме», наиболее принципиальном сопернике «Арсенала». Там место аргентинца Маурисио Почеттино, под руководством которого «Тоттенхем» в прошлом сезоне впервые в своей истории дошел до финала Лиги чемпионов, но сейчас с 17 очками после 13 туров занимает лишь десятое место в чемпионате Англии, занял португалец Жозе Моуринью.

Евгений Федяков