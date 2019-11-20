«Тоттенхем» поставил на Жозе Моуринью

Переживающий спад «Тоттенхем» совершил очень громкую и, кажется, довольно рискованную сделку. Уволив возглавлявшего клуб в течение пяти лет Маурисио Почеттино, при котором он добился существенного прогресса и закрепился в списке безусловных грандов английской премьер-лиги, лондонцы отдали пост наставника Жозе Моуринью. Португалец остается одним из самых узнаваемых персонажей в мировом футболе, однако давным-давно не добивался по-настоящему значимых успехов, а его репутация волшебника, чье присутствие гарантирует титулы, успела заметно поблекнуть.

Финалист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов «Тоттенхем» совершил, может быть, самую громкую кадровую перестановку в футболе в текущем сезоне. Поздно вечером во вторник он объявил об увольнении главного тренера Маурисио Почеттино, а через несколько часов сообщил, что его сменщиком стал Жозе Моуринью, заключивший контракт до 2023 года. Обе новости прозвучали очень громко, а некоторые ресурсы, такие как BBC, характеризовали их как логичные и неожиданные одновременно.

Для отставки Маурисио Почеттино формально имелась веская причина. В настоящий момент «Тоттенхем», финалист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов, переживает очевидный спад.

Команда, привыкшая бороться за призовые места, занимает 14-е место в национальном чемпионате, а ее безвыигрышная серия растянулась уже на пять матчей. В то же время это первый провал лондонского клуба за те пять лет, что им руководил Почеттино.

Наоборот, после его появления в «Тоттенхеме» тот почти постоянно прогрессировал, закрепившись в числе безусловных грандов премьер-лиги, трижды завоевав медали первенства (одно серебро и две бронзы) и весной этого года совершив наконец еврокубковый прорыв: в Лиге чемпионов лондонцев остановил только «Ливерпуль» в решающем матче. При этом Почеттино не мешало то обстоятельство, что довольно долгий период времени клуб экономил средства ради возведения нового домашнего стадиона и не покупал игроков. Нет ничего странного, что работа в таких условиях включила его в число наиболее трендовых тренеров в современном футболе.

Назначение вместо Маурисио Почеттино Жозе Моуринью тоже выглядит решением довольно спорным.

Когда председатель совета директоров «Тоттенхема» Даниэль Леви назвал Моуринью «одним из самых успешных» футбольных специалистов, «завоевывавшим призы в каждом клубе, где ему доводилось работать», он нисколько не преувеличивал.

Биография Жозе Моуринью, действительно, полна записей о трофеях, добытых с «большими» командами. Он побеждал в национальных чемпионатах с португальским «Порту», английским «Челси», итальянским «Интером», испанским «Реалом». Он дважды — с «Порту» и «Интером» — брал Кубок европейских чемпионов, а с «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы. Его узнаваемость, популярность по-прежнему высоки.

Но надо учесть, что в последнее время закрепившаяся когда-то за ним репутация волшебника, чье присутствие фактически гарантирует грандиозные победы, все-таки поблекла. В начале нынешнего десятилетия, скажем так, смешанные чувства от его работы испытывали руководители «Реала» и «Челси», досрочно разрывавшие контракты с португальцем. Из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года Жозе Моуринью вообще ушел со скандалом. Первую половину сезона клуб, несмотря на колоссальные инвестиции в укрепление состава, провел катастрофически плохо, а английские источники постоянно рассказывали о конфликтах тренера с ведущими игроками и отвратительной атмосфере в команде. При этом Жозе Моуринью, судя по всему, будет обходиться «Тоттенхему» значительно дороже, чем Маурисио Почеттино. The Daily Mail утверждает, что его годовая зарплата в лондонском клубе составит £15 млн, что примерно вдвое больше, чем получал предшественник португальца.

Арнольд Кабанов