Для охраны хвойных лесов в Ростовской области привлекли казаков

В Ростовской области с 1 ноября введено усиленное патрулирование лесов для защиты деревьев от незаконной вырубки перед новогодними праздниками, сообщает управление информационной политики правительства региона. Помимо полицейских, к патрулированию привлекут членов муниципальных казачьих дружин и представителей органов местного самоуправления.

«В предновогодний период запланировано 130 дополнительных рейдов по предотвращению незаконных рубок хвойных насаждений, в том числе в выходные дни»,— передает пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаила Фишкина.

За незаконную рубку одной сосны нарушителю будет грозить штраф 3-5 тыс. руб. Если же нарушитель срубит больше одного дерева, ему грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом 100-200 тыс. руб. В обоих случаях нарушитель будет обязан возместить причиненный ущерб, сумма которогоудваивается в период с 1 декабря по 30 января.

Дарья Голякова