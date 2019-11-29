Главного борца с коррупцией Выселковского района Кубани осудили за взятку

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор Выселковского районного суда в отношении старшего оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Выселковскому району. Он признан виновным в получении взятки за незаконное бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ). 33-летнему Роману Малородову назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима.

В суде было установлено, что 25 октября 2018 года Малородов пытался получить от руководителя муниципального унитарного предприятия взятку в сумме 70 тыс. руб. За это он обещал освободить его от уголовной ответственности по поступившему в полицию сообщению о возможном совершении чиновником мошенничества. Также главный районый борец с коррупцией обещал сокрыть данное сообщение путем подмены составленного им рапорта.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, ранее полицейский требовал с руководителя МУПа 200 тыс. руб., но в связи с отсутствием у последнего денег, сумма взятки была снижена. На встречу с чиновником Малородов отправил своего знакомого, однако передача денег уже происходила под контролем оперативных сотрудников УФСБ по краю, куда руководитель муниципального предприятия обратился за помощью.

Впоследствии в отношении чиновника было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что после вступления приговора в отношении Малородова в законную силу, он будет уволен из ОВД по отрицательным мотивам.

Василий Хитрых