Бывший заместитель главы Железноводска подозревается в хищении 60 млн рублей

В Ставропольском крае задержаны бывший заместитель главы администрации Железноводска Арарат Довмалов и предприниматель Гагик Арзуманян. Они подозреваются в хищении имущества компаний, поставляющих продукты питания и различные товары в детские сады, санатории и другие учреждения Ставропольского края. Общая сумма хищения превышает 60 млн руб. ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело по факту мошенничества, связанного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в крупном размере - ч. 5 ст. 159 (3 эпизода), ч. 6 ст. 159 УК РФ.Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По версии следствия, подозреваемые, являясь учредителями и руководителями ООО «Курортсервис», заключали договоры поставки продуктов питания и других товаров в медицинские, детские, оздоровительные учреждения городов- курортов Ставрополья. Для выполнения контрактов они подыскивали контрагентов - поставщиков среди индивидуальных предпринимателей и небольших фирм Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской и Ростовской областей. Следователи полагают, что фигуранты дела, зная, что имущество компании находится в залоге у кредиторов, а на ее счетах отсутствуют средства, необходимые для исполнения финансовых обязательств, продолжали заключать договоры и принимать продукцию.

Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции по Ставропольскому краю провели более 25 обысков в домах фигурантов, их родственников и знакомых, а также в подконтрольных им компаниях, зарегистрированных в Ставропольском крае и Ростовской области.

Олег Горяев