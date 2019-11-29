Кубанские предприниматели массово жалуются на действия полиции

На интернет-ресурсе Забизнес.рф опубликована масса обращений от граждан Краснодарского края, которые жалуются на действия силовиков. Так, в частности, только за минувшую неделю на портале опубликовано пять сообщений, которые находятся на рассмотрении администрации сайта.

К примеру, один из обратившихся пишет, что в СИЗО Краснодара якобы незаконно удерживаются два предпринимателя из Москвы, один из которых врач, а второй – разработчик системы фитнес-тестирования. Резидентов Сколково, по информации обращения, поместили под стражу через 3,5 года после старта инновационного международного бизнеса. В другом сообщении содержится информация о давлении на граждан со стороны полиции Центрального района города Сочи в ответ на обращение в ФСБ. В третьем – о якобы незаконном возбуждении еще в 2015 году уголовного дела, по которому силовики изъяли и утеряли документация, наложили арест на имущество ООО и признали его вещественным доказательством, а также якобы необоснованно поместили под стражу руководителя и учредителя компании, что привело к фактическому банкротству общества и так далее.

Платформа Забизнес.рф представляет собой электронный ресурс для приема обращений предпринимателей в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов.

Василий Хитрых