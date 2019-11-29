На Кубани оперативник отдела по борьбе с коррупцией осужден за взятку

В Краснодаре вступил в силу приговор Роману Малородову, оперуполномоченному группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Выселковскому району, сообщила прокуратура края. Полицейский осужден на три года колонии за получение взятки в сумме 70 тыс. руб.

По данным прокуратуры, в октябре 2018 года Роман Малородов составил рапорт по сообщению о совершении мошенничества руководителем муниципального унитарного предприятия. Затем полицейский через своего знакомого сообщил руководителю МУПа, что может скрыть это сообщение, если ему передадут 200 тыс. руб. В связи с отсутствием у возможного фигуранта денег сумма взятки была снижена до 70 тыс. руб. Передача денежных средств происходила под контролем оперативных сотрудников УФСБ России по краю. Уголовное дело в отношении руководителя МУПа не было возбуждено, так как для этого не было оснований.

Анна Перова, Краснодар