На двух МЦД произошли сбои в движении поездов

Сегодня утром, 29 ноября, на двух Московских центральных диаметрах (МДЦ) произошли сбои в графике движения поездов, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Причина неполадок — подозрение на неисправность составов.

«Для проверки состава были увеличены интервалы на МЦД-2 и Рижском направлении по направлению на Москву. При малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок»,— говорится в сообщении компании-перевозчика. В течение часа после произошедших сбоев интервал движения поездов был восстановлен.

Напомним, два Московских центральных диаметрах были запущены 25 ноября. В связи с многочисленными сбоями в работе МЦД проезд по нему на ближайшие две недели сделали бесплатным. Расходы понесет ЦППК. По оценкам “Ъ”, затраты компании не превысят 300 млн руб.

О том, почему всю ответственность за сбои понесет перевозчик,— в материале “Ъ” «Диаметрально ответственный».

Вице-мэр Москвы о запуске МЦД — в интервью “Ъ” «Бесплатный проезд — это ответственность перевозчика за нестабильность работы».