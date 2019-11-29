Ростовчанина задержали за взлом спутникового телевидения

В Ростове полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным правоохранителей, мужчина закупил смарт-карты, предназначенные для просмотра спутникового телевидения.Затем он перепрограммировал оборудование, что позволило ему получить доступ к просмотру спутникового телевидения без абонентской платы и с открытым доступом к платным каналам. Кроме того, подозреваемый разместил в интернете объявление о продаже смарт-карт для бесплатного просмотра спутникового телевидения. Две таких смарт-карты ему удалось продать. При обыске дома у подозреваемого нашли и изъяли еще шесть карт.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Дарья Голякова