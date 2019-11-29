В России разрабатывают приложение для предупреждения пешеходов о машинах

«Автодата» — это проект по сбору, хранению и обработке данных автомобилей. Для его реализации сформирован межотраслевой консорциум. Учредителями «Автодаты.рус» стали Минпромторг, Росавтодор, «Роскосмос», ГЛОНАСС, Ассоциация европейского бизнеса, «Автодор», «Яндекс», «Сколково» и другие участники рынка.

Приложение будет работать на основе данных «умных» светофоров. С них будут отслеживать автомобильное движение на расстоянии 100–200 м. Система будет учитывать погодные условия. Пешеходы будут получать уведомления об опасности.

Стоимость проекта оценивают в 4–5 млн руб., кто будет его финансировать, не уточняется. Евгений Белянко предполагает, что приложение нужно будет устанавливать на смартфоны в рамках закона об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры, который приняли в Госдуме и одобрили в Совете федерации.

Подробнее о проекте по сбору данных с автомобилей — в материале “Ъ” «За проезд возьмут big data».