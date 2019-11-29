В России разрабатывают приложение для предупреждения пешеходов о машинах

В рамках проекта «Автодата» в России на базе искусственного интеллекта создают бесплатное приложение для пешеходов о приближающихся автомобилях. Его начнут тестировать в конце 2020 года в нескольких регионах, рассказал «РИА Новости» советник руководителя НТИ «Автонет», вице-президент по технологиям НП «Глонасс» Евгений Белянко. Приложение хотят предустанавливать в рамках закона об отечественном программном обеспечении, на его разработку могут направить 4–5 млн руб.
«По статистике, самое большое количество ДТП с участием пешеходов происходит по вине самих пешеходов, которые переходят дорогу на красный сигнал светофора в наушниках или уткнувшись в телефон. Приложение сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать пешеходу о приближении автомобиля»,— объяснил идею господин Белянко. По его словам, приложение создают в рамках проекта «Автодата».
«Автодата» — это проект по сбору, хранению и обработке данных автомобилей. Для его реализации сформирован межотраслевой консорциум. Учредителями «Автодаты.рус» стали Минпромторг, Росавтодор, «Роскосмос», ГЛОНАСС, Ассоциация европейского бизнеса, «Автодор», «Яндекс», «Сколково» и другие участники рынка.
Приложение будет работать на основе данных «умных» светофоров. С них будут отслеживать автомобильное движение на расстоянии 100–200 м. Система будет учитывать погодные условия. Пешеходы будут получать уведомления об опасности.
Стоимость проекта оценивают в 4–5 млн руб., кто будет его финансировать, не уточняется. Евгений Белянко предполагает, что приложение нужно будет устанавливать на смартфоны в рамках закона об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры, который приняли в Госдуме и одобрили в Совете федерации.
Подробнее о проекте по сбору данных с автомобилей — в материале “Ъ” «За проезд возьмут big data».
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