Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за гололедицы

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) рекомендовал жителям столицы пересесть с личного транспорта на метро. В городе ожидают гололедицу из-за осадков.

ЦОДД призывает автовладельцев быть аккуратными, держать «максимальную дистанцию и адекватную скорость», а также избегать резких маневров на дороге.

Синоптики обещают осадки. Дождь и снег будут падать и замерзать на всем, на что попадут. Чтобы избежать пробок, сегодня лучше на метро. Но если не получается, будьте за рулем очень-очень осторожны. Держите максимальную дистанцию и адекватную скорость, избегайте резких маневров. pic.twitter.com/IybOXhvdA5 — ЦОДД (@gucodd) November 29, 2019

Гидрометцентр России ранее объявил желтый уровень погодной опасности до полудня воскресенья в 12 регионах Центрального федерального округа из-за гололедицы. Ее ожидают в Москве, Московской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Рязанской областях. Снежный покров может появиться в воскресенье.

Подробнее о прогнозе читайте в материале “Ъ FM” «Снег покроет Москву».