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Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за гололедицы

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) рекомендовал жителям столицы пересесть с личного транспорта на метро. В городе ожидают гололедицу из-за осадков.

ЦОДД призывает автовладельцев быть аккуратными, держать «максимальную дистанцию и адекватную скорость», а также избегать резких маневров на дороге.

Гидрометцентр России ранее объявил желтый уровень погодной опасности до полудня воскресенья в 12 регионах Центрального федерального округа из-за гололедицы. Ее ожидают в Москве, Московской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Рязанской областях. Снежный покров может появиться в воскресенье.

Подробнее о прогнозе читайте в материале “Ъ FM” «Снег покроет Москву».

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