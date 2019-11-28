Желтый уровень опасности объявлен в 12 регионах Центральной России из-за гололедицы

Гидрометцентр России с вечера четверга до полудня воскресенья объявил желтый уровень погодной опасности в 12 регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в связи с гололедицей. Предупреждение о потенциально опасной погоде касается Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Рязанской, Московской областей и Москвы.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна»,— говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в воскресенье в столице появится снежный покров, а также закончатся аномальные перепады атмосферного давления.

Подробне о прогнозе читайте в публикации “Ъ FM” «Снег покроет Москву».