Снег покроет Москву

Атмосферное давление в столице падает и вскоре опустится ниже нормы. К выходным показатель достигнет отметки в 732 мм ртутного столба. Синоптики называют происходящее «атмосферной впадиной». При этом на прошлой неделе значение было близко к экстремально высокому.

В воскресенье закончатся аномальные перепады атмосферного давления и в столице появится снежный покров, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: «Минимальное значение давления ожидается в субботу и воскресенье. Понизится примерно на 20 мм до 732-734 мм ртутного столба. В среду будет облачно с прояснениями, но без осадков. Солнышко еще будет выглядывать.

В четверг – облачно, без осадков по-прежнему, но солнца почти не видно, температура будет постепенно повышаться. Если в среду днем температура составит -1…-3, то уже в четверг — около 0 градусов. В пятницу ночные температуры – 0…-2, а дневные — +1…+3.

В субботу ситуация уже существенно меняется, поскольку давление будет низкое.

Днем и ночью температура составит около 0, будет дождь и мокрый снег. А вот после полудня в воскресенье давление будет постепенно повышаться, температура понизится и уже и днем, и ночью – 0…-5 градусов, вполне вероятно, что в воскресенье и понедельник небольшой снежок покроет Москву и Московскую область».

В выходные дни может выпасть около четверти месячной нормы осадков, которая для последнего месяца осени составляет 58 мм. Впрочем, нынешний ноябрь оказался на редкость сухим: с начала месяца выпало всего 6-7 мм осадков. Из-за снега ЦОДД рекомендует водителям не ездить на летней резине, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим. Автовладельцам стоит обращать особое внимание на движение по эстакадам и мостам из-за возможного гололеда.

Анна Никитина