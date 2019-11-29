Посол РФ в США призвал правозащитников помочь осужденному Ярошенко

Посол России в США Анатолий Антонов написал открытое письмо международным правозащитным организациям с просьбой помочь осужденному в США Константину Ярошенко. Россиянина обвинили в попытке контрабанды наркотиков, в сентябре 2011 года его приговорили к 22 годам тюрьмы.

В своем письме, опубликованном на Facebook, российский посол пишет, что очень обеспокоен развитием дела господина Ярошенко. Анатолий Антонов считает, что к преступлению россиянина склонили «тайные агенты» США, а возбужденное дело «было явной ловушкой». Дипломат обращает внимание, что Константин Ярошенко плохо знает английский язык, и это мешает ему получать образование и участвовать в программах реабилитации. Кроме того, россиянин «страдает от многочисленных медицинских проблем», включая посттравматическое расстройство, «вызванное жестоким обращением, одиночным заключением», говорится в письме.

Анатолий Антонов отмечает, что осужденный россиянин трижды ходатайствовал о переводе в Россию для отбывания оставшейся части срока своего наказания, но его просьбы «были необоснованно отклонены». «Дело господина Ярошенко является предметом общественного интереса для России»,— подчеркнул посол РФ в США.

Письмо российского дипломата адресовано восьми организациям, в числе которых — американское отделение Amnesty International и Human Rights Watch. Все эти организации, по мнению посла, «хорошо известны своей благородной миссией защищать права человека». «Мы призываем вас рассмотреть дело господина Ярошенко и оказать ему любую помощь по медицинским и юридическим вопросам»,— добавил господин Антонов.

Напомним, Константин Ярошенко был доставлен в США из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В мае 2017-го российский омбудсмен Татьяна Москалькова попросила президента США Дональда Трампа помиловать Константина Ярошенко. В июле 2019-го МИД РФ предлагал обменять Ярошенко на заключенного в РФ американца.

О состоянии летчика и условиях пребывания в американской тюрьме читайте в интервью его жены “Ъ FM”.