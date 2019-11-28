Владелец «Манчестер Сити» приобрел индийский «Мумбаи Сити»

Холдинг City Football Group (CFG), самым дорогим активом которого является английский футбольный клуб «Манчестер Сити», объявил о покупке 65% акций индийского клуба «Мумбаи Сити». Сумма сделки не разглашается. Представитель Индийской суперлиги стал восьмым футбольным клубом под управлением CFG, среди которых «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Иокогама Маринос» (Япония), «Сычуань Цзюню» (Китай).

Отметим, что накануне CFG объявил о продаже 10% своих акций американской инвесткомпании Silver Lake за $500 млн. Благодаря этому оценка самого CFG была повышена до $4,8 млрд, что сделало его самой дорогой спортивной организацией в мире.

Подробнее о сделке City Football Group с Silver Lake читайте в материале «“Манчестер Сити” стал немного американским».

Кирилл Сарханянц