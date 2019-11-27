«Манчестер Сити» стал немного американским

Американская компания Silver Lake приобрела 10-процентный пакет акций City Football Group (CFG), основным активом которой является английский футбольный клуб «Манчестер Сити». Стороны сообщили, что покупка обошлась Silver Lake в $500 млн. Таким образом оценка CFG повышена до $4,8 млрд. Стоит подчеркнуть, что речь идет о приобретении доли именно в компании, владеющей «Манчестер Сити», а не в самом клубе. Отметим также, что помимо «Манчестер Сити» CFG принадлежит множество спортивных активов по миру.

Американская компания Silver Lake, специализирующаяся в основном на инвестициях в технологический сектор (под управлением активы на $43 млрд), и City Football Group, наиболее заметным активом которой является английский футбольный клуб «Манчестер Сити», объявили о крупной сделке. По соглашению Silver Lake получит «чуть более 10%» акций CFG за $500 млн. Таким образом общая оценка CFG повышена до $4,8 млрд.

Договор предусматривает также, что новый акционер получит место в совете директоров CFG. В сообщениях сторон отмечается, что контроль над CFG (77% акций) по-прежнему остается у шейха Мансура бен Аль Зайеда. Еще 12% принадлежат китайскому конгломерату CMC. Он приобрел свой пакет еще в 2015 году за $400 млн. После той сделки CFG объявила, что теперь она стоит $3 млрд.

Нужно подчеркнуть, что речь именно о покупке доли в CFG, а не в «Манчестер Сити», помимо которого во владении компании находится еще несколько футбольных клубов по миру. Такие как «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Иокогама Маринос» (Япония), «Сычуань Цзюню» (Китай).

CFG близка к приобретению доли в индийском «Мумбаи Сити».

И по всей видимости именно на развитие означенных клубов и будут пущены деньги от сделки. В частности, из них планируется финансировать строительство стадиона в Нью-Йорке.

Однако все же именно «Манчестер Сити» является визитной карточкой группы, позволяющей показывать, что вложения в клубный футбол могут быть прибыльными. Согласно последнему отчету манчестерцев, в сезоне 2018/19 доходы клуба составили рекордные £535 млн ($625 млн). Впрочем, прибыль у «Манчестер Сити» куда скромнее — чуть более £10 млн ($13 млн).

Арнольд Кабанов