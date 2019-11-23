Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью изданию «Левый Берег». Он пояснил, что рабочая гурппа входит в состав комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины.

Господин Кориневич добавил, что украинский президент Владимир Зеленский поставил перед рабочей группой несколько главных задач. Первая из них – работа с дискриминационными положениями в отношении жителей, приведя в пример «крымчане-нерезидентов». Также группе необходимо заняться наработкой концепции переходного правосудия для Крыма и Донбасса, а также выработать «стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий». «Плюс решение вопроса о привлечении к ответственности тех, кто совершил преступления, нарушая права человека»,— добавил господин Кориневич.

При этом он исключил присоединение Крыма к территории Украины военным путем. «Сегодня и в контексте Крыма, и Донбасса мы говорим о политико-дипломатические пути. Мы понимаем, что оккупированная территория Крыма является очень милитаризированной Российской Федерацией»,— сказал он.

Ранее господин Кориневич сообщил о планах Киева отреагировать на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту. О том, какие конкретно меры планирует принять Киев, он не уточнял.

Напомним, продажи билетов на поезда в Крым стартовали 8 ноября. Первый состав отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря. Открытие продаж вызвало ажиотаж среди покупателей — сайт перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» работал с серьезными перебоями, более 3 тыс. билетов купили в первый день. Прямое сообщение между Москвой и Севастополем изначально не предусматривалось. Этому возмутились севастопольцы, после чего было решено запустить между городами прямое сообщение весной 2020 года.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Поезд из Севастополя просят остановить в Москве».