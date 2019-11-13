В Киеве намерены отреагировать на запуск российских поездов в Крым

Киев намерен отреагировать на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич. По его словам, доступ в Крым и Севастополь без прохождения украинских пунктов пропуска в Херсонской области «является противозаконным и нарушает Уголовный кодекс Украины».

«Мы, безусловно, отреагируем на это... Государство-оккупант не имеет права делать то, что оно делает»,— сказал господин Кориневич (цитата по ТАСС). О том, какие конкретно меры планирует принять Киев, он не сообщил.

Напомним, продажи билетов на поезда в Крым стартовали 8 ноября. Первый состав отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря. Открытие продаж вызвало ажиотаж среди покупателей — сайт перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» работал с серьезными перебоями, более 3 тыс. билетов купили в первый день. Прямое сообщение между Москвой и Севастополем изначально не предусматривалось. Этому возмутились севастопольцы, после чего было решено запустить между городами прямое сообщение весной 2020 года.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Поезд из Севастополя просят остановить в Москве».