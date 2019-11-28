В центре Москвы задержали участников акции в поддержку Шиеса

В Москве на Пушкинской площади полиция задержала четырех человек, сообщает «ОВД-Инфо». Они начали бессрочную акцию в поддержку активистов, протестующих на станции Шиес в Архангельской области против строительства там мусорного полигона.

В первой половине дня был задержан и доставлен в ОВД «Тверской» Анатолий Куценков. У него забрали баннер «Шиес. Народ». После обеда задержали еще трех человек: Федора Морозова, а также активистов «Другой России» Михаила Галяшкина и Тимофея Филина. В ОВД «Тверской» на них составили протоколы о нарушении порядка организации либо проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ).

Напомним, проект строительства комплекса по обращению с отходами на железнодорожной станции Шиес в Архангельской области был категорически воспринят местными жителями и вызвал волну протестов, не утихающих с октября прошлого года. Согласно проекту, на строящийся комплекс будут вывозиться коммунальные отходы из Москвы.

Ситуация в Шиесе стала одной из самых популярных причин протестов в России в июле—сентябре 2019 года. В числе других авторы доклада «Как протестуют россияне», назвали увольнения врачей и выборы в Мосгордуму. Всего в третьем квартале 2019 года в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года — 1443, рекордный показатель за последние несколько лет.

Подробнее о докладе читайте в материале “Ъ” «Против мусора, за врачей, шамана и выборы».

Почему строительство полигона вызвало массовые протесты — в материале “Ъ” «Это тайга, а не Манежная площадь».