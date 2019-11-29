$200 млн от Coca-Cola

Ростовская область входит в число наиболее привлекательных для внешних инвестиций регионов России. Предприятия, которые создают на Дону глобальные компании, делают большой вклад не только в экономическое, но и в социальное развитие области. Например, строительство завода Coca-Cola HBC Россия оказало заметное положительное влияние на местный рынок труда и налоговые базы бюджетов всех уровней. Кроме того, инвестор запустил в Ростовской области ряд социально и экологически ориентированных проектов.

Многочисленные льготы для инвесторов, развитая инфраструктура, обширный рынок сбыта, удобная логистика и наличие квалифицированных кадров делают Ростовскую область одним из самых перспективных регионов России с точки зрения инвесторов, в том числе международных. Ярким примером инвестпроектов, которые были реализованы на Дону глобальными компаниями, стало строительство в Азовском районе завода Coca-Cola HBC Россия. Благоприятный инвестклимат обеспечил инвестору низкие риски, поэтому компания смогла построить завод как greenfield-проект, то есть «с нуля».

Строительство заняло три года. Сейчас завод компании — одно из наиболее технологически оснащенных предприятий в российской пищевой промышленности. Он производит 66 видов продукции под такими известными торговыми марками как Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, Schweppes, BonAqua, Fuze Tea (холодный чай), «Добрый» (соки и нектары), Burn (энергетический напиток). Максимальная мощность производства предприятия составляет

450 млн литров. Его продукция продается в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях Краснодарском и Ставропольском краях и республиках Северного Кавказа, а напитки в алюминиевых банках объемом 0,25 литра поставляются во все регионы России.

В общей сложности с 2010 по 2018 годы Coca-Cola в России инвестировала в экономику Ростовской области около $196 млн. Только за 2017–2018 годы было выплачено в региональный бюджет Ростовской области налоги на сумму около 226 млн руб. Главным образом они пришлись на налог на имущество (около 39 млн руб.) и на прибыль (более

108 млн руб.).

«Несмотря на то, что мы остаемся глобальным и всемирно узнаваемым брендом, мы очень локальная компания, тесно связанная с российскими регионами»,— отмечает генеральный директор Coca-Cola HBC в России Александар Ружевич.

Влияние компании на экономику России не ограничивается укреплением налоговой базы регионов. Запуск завода в Ростовской области оказал заметное положительное воздействие на региональный рынок труда. На предприятии работают более 450 сотрудников. По подсчетам Высшей школы экономики, произведенным в рамках подготовки отчета о вкладе компании в социально-экономическое развитие России, каждое рабочее место на предприятиях Coca-Cola в России создает до двух рабочих мест у ее клиентов и партнеров. Среди последних, в частности, поставщики сырья. Политика компании предусматривает максимальную локализацию его закупок. В прошлом году 96% прямых поставок сырья на предприятия Coca-Cola в России обеспечили местные предприятия.

Помимо прямого вклада в бюджеты и экономику регионов, Coca-Cola реализует в России ряд социальных программ. В мае прошлого года состоялось открытие инклюзивного игрового парка с футбольным полем, созданного Фондом помощи детям «Обнаженные сердца» при поддержке Coca-Cola в России и администрации города после Чемпионата мира по футболу FIFA™ в городах-организаторах мундиаля. Это стало частью социально-позитивного наследия после исторического для страны футбольного события. Отдых и развлечения в инклюзивных парках доступны без ограничения людям с особенностями ментального, сенсорного или физического развития. Еще в 2016 году Coca-Cola в России запустила программу «Разделяй с нами», направленную на создание системы раздельного сбора мусора в нашей стране: уже установлено более 5 500 контейнеров в

50 городах, собрано и переработано более 85 тысяч тонн отходов упаковки. Программа является частью глобальной стратегии Coca-Cola «Мир без отходов», которая призвана осуществить переход на полностью перерабатываемую упаковку к 2025 году, а к 2030 году обеспечить сбор и переработку 100% эквивалента упаковки, выпускаемой на рынок