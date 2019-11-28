Суд оправдал охранника пермской школы, на которую напали подростки

Пермский краевой суд отменил приговор сотруднице ЧОП «Аякс-безопасность» Яне Галкиной. Ранее она была приговорена к двум годам ограничения свободы за то, что в январе 2018 года без досмотра пропустила в школу №127 двух подростков, напавших на учеников младших классов.

Изучив жалобу адвоката, краевой суд счел, что госпожа Галкина не нарушила инструкции и требования прохода в школу, которые утвердил директор учебного заведения. В частности, досмотр должен был проводиться только выборочно, чтобы не создавать пробки у турникетов.

Напомним, что, по версии следствия и гособвинения, госпожа Галкина оказывала на объекте услуги, не соответствующие требованиям безопасности. В частности, она в нарушение пропускного режима, установленного в школе и ее должностными инструкциями, 15 января 2018 года пропустила в здание школы бывшего ученика. Затем он вместе с учащимся 10-го класса напал на четвероклассников. Подростки, перекрыв выход, напали на детей, нанося им ножевые удары в область груди и шеи, а позже нанесли удары ножами друг другу. В итоге пострадали 15 человек, 12 из которых были госпитализированы.

В октябре 2019 года Мотовилихинский суд Перми переквалифицировал ее действия на ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и приговорил ее к двум годам ограничения свободы. Яна Галкина не согласилась с таким приговором и обжаловала его в краевом суде.

О приговоре читайте в публикации “Ъ-Прикамье” «Охранник вышла из прямого умысла».

Константин Стерледев, Пермь