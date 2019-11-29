Виталий Иванов: «Россети» на Северном Кавказе инвестируют в надежность и снижение потерь

Выйти на опережающие темпы развития сетевого комплекса СКФО — такую задачу поставило руководство «Россетей» перед генеральным директором «Россети Северный Кавказ» (бренд «МРСК Северного Кавказа») Виталием Ивановым, возглавившим энергокомпанию в конце марта 2019 года. По итогам первого полугодия работы новой команды глава компании объявил о необходимости инвестировать до 2024 года в электросетевой комплекс Северного Кавказа порядка 60 млрд руб. Эта сумма будет направлена на повышение надежности всей региональной системы энергоснабжения. Виталий Иванов рассказал, какие решения дадут возможность компании «Россети Северный Кавказ» переломить ситуацию с неплатежами и выйти на прибыль.

Личное дело Виталий Валерьевич Иванов Родился в 1970 году в г. Тара Омской области. В 1993 году окончил Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, электротехнический факультет по специальности «инженер-электрик». Начинал карьеру в ОАО «АК Омскэнерго», где прошел трудовой путь от инженера до заместителя технического директора. С 2006 по 2016 год работал на различных руководящих должностях в дочерних компаниях ПАО «Россети». В 2016–2019 годы возглавлял ПАО «МРСК Сибири». За это время топ-менеджеру удалось вывести предприятие из кризиса, реализовать масштабные проекты развития электросетевого комплекса Сибирского федерального округа, в том числе с применением современных цифровых технологий. 29 марта 2019 года Виталий Валерьевич Иванов назначен генеральным директором ПАО «МРСК Северного Кавказа» (бренднейм «Россети Северный Кавказ»). С ноября 2016 года по настоящее время работает в должности заместителя генерального директора ПАО «Россети» по совместительству. Награжден почетной грамотой Президента России, отмечен благодарностью президента России, имеет почетные звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации», «Заслуженный работник электросетевого комплекса».

— Виталий Валерьевич, не секрет, что и этот год и предыдущий были для энергокомпании непростыми. Что удалось сделать за прошедшее полугодие новой команде? Как охарактеризуете текущее состояние дел в компании?

— На Северном Кавказе энергетикам все последние годы приходится работать в сложных экономических условиях, в том числе из-за хронических неплатежей потребителей. 2019 год не стал для компании исключением и, скорее всего, будет для нас убыточным, как и предыдущий 2018-й год. В тоже время за последние шесть месяцев мы провели колоссальную работу: масштабную, обширную инвентаризацию всего электросетевого хозяйства Северного Кавказа, а также инвентаризацию финансовых и экономических обязательств компании. Примерно к 2023 году планируем выйти из стагнации и начать работать с прибылью.

— Как в ситуации с неплатежами энергетики Северного Кавказа выполняют ремонтную программу на 2019 год? В каком объеме и из каких средств будут формироваться инвестиционные потоки в компании; отразится ли инвестпрограмма на тарифной политике «Россетей» и, в конечном счете, на платежах потребителей?

— В 2019 году «Россети Северный Кавказ» уже направили именно на подготовку к осенне-зимнему периоду в регионах СКФО почти два млрд руб. Кроме того, мы смогли привлечь в энергетику Северного Кавказа дополнительные инвестиции.

Буквально на днях ожидается подписание директив правительства по поводу направления более чем два млрд руб. в электросетевой комплекс Ставропольского края, Северной Осетии и Ингушетии. Эти инвестиции начнут поступать уже с декабря 2019 года. Отдельно по Чеченской республике мы ожидаем в конце года дополнительного финансирования в объеме более 2,5 млрд руб. Найдены средства, которые серьезно повысят операционную эффективность, стабильность компании. Мы планируем полностью погасить наши кредиты и сделаем это впервые с 2012 года. Это, безусловно, здорово стабилизирует наш баланс и положительно скажется на экономике компании.

Мы также нашли деньги на пополнение аварийного резерва в Республике Дагестан, где такого резерва не было никогда. Буквально в середине декабря он будет сформирован в объеме порядка 300 млн руб. Хочу отметить, что вся инвестпрограмма «Россетей» на 2019 год составляет порядка четырех млрд рублей. Плюс дополнительные пять миллиардов рублей из нетарифных источников мы ожидаем в четвертом квартале текущего года. Подчеркиваю, это нетарифные источники, которые на цене за свет для потребителей не скажутся.

— Какие планы у компании с точки зрения инвестиций на 2020 год и далее?

— Что касается финансирования, то на 2020 год у нас уже согласованы с руководством холдинга «Россети» инвестиции в сумме более трёх миллиардов рублей только на проекты по повышению надежности электросетей в регионе СКФО. Ни в одну сетевую компанию, которые входят в группу «Россети», средства в таком объеме на проектирование не закладываются. После того как проекты пройдут государственную экспертизу, мы сможем начать подготовку масштабного инвестирования электросетевого комплекса Северного Кавказа.

По нашим оценкам, размер такой инвестпрограммы может составить от 50 до 60 млрд руб. Подчеркну, что деньги будут привлекаться из нетарифных источников. Это позиция, которую на Северном Кавказе формирует группа «Россети». Выделенные средства будут вкладываться в надежность сетей, в том числе в работу с потерями электроэнергии в сетях класса

10 — 0,4 кВ, — где формируются основные проблемы компании.

— Как были определены суммы вложений, необходимых электросетевому комплексу Северного Кавказа? Какими будут источники финансирования?

— Мы провели инвентаризацию. Можно сказать, что подошли к каждой трансформаторной подстанции и провели её полный аудит. Определились с оборудованием, подстанциями, перегруженными линиями, на которых самая высокая концентрация потребителей и самые высокие потери в сетях. В итоге выбрали объекты на сумму примерно 60 млрд руб. Это колоссальные средства. На Кавказе за всю историю его развития инвестиции в энергетику в таком объеме никогда не направлялись. Если федеральные власти нас поддержат, то к 2023 году мы сможем привести электросетевой комплекс Северного Кавказа в надлежащее состояние.

— Совсем недавно, в октябре 2019 года, в Ижевске вопрос консолидации сетевых активов поднимался на уровне президента России. Владимир Путин поддержал позицию энергетиков, согласившись с необходимостью передачи госхолдингу проблемного сетевого имущества нестабильно работающих территориальных сетевых организаций, не входящих в группу «Россети». В СКФО наиболее проблемными активами считаются сети Махачкалы, Нальчика и Владикавказа. Насколько вы продвинулись в вопросе передачи этих проблемных активов госхолдингу?

— Я начну с Махачкалы. Здесь самые высокие потери в сетях — до 35%, то есть по городу теряется каждый третий киловатт. Электросетевой комплекс города изношен, а собственник не вкладывает в его модернизацию ни рубля инвестиций. «Россети Северный Кавказ» в 2015 году взяли электросетевое хозяйство Махачкалы в аренду. Но поскольку эти сети не наши, мы можем проводить только техническое обслуживание и ремонт, но не имеем права инвестировать в их развитие. Потребителю, разумеется, всё равно, какая экономическая модель сложилась в городе при передаче энергии. Ему важно, чтобы нормально горел свет. Тем не менее, по Махачкале у нас единая позиция с руководством республики: сетевой комплекс жизненно важно передавать в государственные руки. Сейчас мы ведем переговоры с представителями собственника. Деньги на выкуп в бизнес-плане компании уже заложены. Сделка может состояться до конца первого полугодия 2020 года, после правовой оценки.

— Это крупная сделка?

— Да, она станет самой крупной в истории электроэнергетики СКФО. И, если мы выкупим электросетевой комплекс Махачкалы, то уже с 2021 года сможем в него инвестировать. А пока его состояние удручающее: количество бесхозяйных сетей — огромно. До сих пор не завершен процесс привязки абонентов к конкретным адресам. Дело в том, что Махачкала довольно долго бесконтрольно разрасталась: люди строили дома как хотели, подключались к электросетям хаотично. Такие же проблемы связаны с газификацией и подключением к тепловым сетям. Часть строений просто отсутствует в кадастре. В таких условиях провести инвентаризацию за месяц невозможно. Эту работу мы планируем завершить не позднее первого марта 2020 года.

Что касается сетей Нальчика, то, к сожалению, у властей Кабардино-Балкарии пока нет намерения навести порядок в «Каббалккоммунэнерго», хотя там есть серьёзные проблемы с выплатой зарплаты и с подготовкой к зиме. «Россети» сформировали несколько предложений по консолидации электросетей города Нальчика, которые сейчас находятся в управлении у муниципалитета. Мы предложили передать нам городские сети на техническое обслуживание или сдать в аренду, но получили официальный отказ. Его причин я не знаю и комментировать это решение не готов. Хотя есть позиция Президента России, который поддержал политику «Россетей» по консолидации активов. В этой ситуации мы продолжаем переговоры и с Главой республики, и с руководством Нальчика. Что касается Владикавказа, то глава Северной Осетии очень позитивно отнесся к предложению о консолидации сетей, и сейчас мы находимся в позитивной переговорной позиции по компании «Аланияэлектросеть», которая является собственником электросетевого комплекса города Владикавказа.

— Как идёт работа по консолидации в других регионах Северного Кавказа?

— С властями Ставрополья у нас нет антагонизма по вопросу расширения присутствия «Россетей» в Ставропольском крае. В Чеченской Республике электросетевое хозяйство находится под контролем одновременно и нашей компании, и региональной власти. В результате «Россети» эффективно инвестируют в энергетику республики. В октябре текущего года по Чечне были подписаны директивы Правительства РФ о направлении 1,7 млрд руб. только на проекты по повышению надежности электросетевого комплекса, и мы надеемся, что до конца года будут дополнительно подписаны директивы на сумму 2,5 млрд руб. Эти средства предназначены для установки интеллектуальных приборов учета.

Позитивна позиция в отношении консолидации проблемных активов и в Карачаево-Черкесии, а также в Ингушетии, где мы контролируем практически весь отраслевой комплекс.

— Как обстоят дела с одним из важнейших вопросов — снижением потерь?

— Сегодня уровень фактических потерь в энергосистеме Северного Кавказа в целом по году составляет 21%, и это позитивная динамика: в пошлом году потери составили 22,5%. Улучшились показатели и по самому проблемному региону СКФО, Дагестану, — с 37% по состоянию на 1 октября 2018 года до 32 % на сегодняшний день. Так что положительная динамика есть практически во всех республиках Северного Кавказа.

Если обращаться к цифрам, то, например, в 2018 году в нашем федеральном округе на борьбу с потерями в сетях было потрачено порядка 1,4 млрд руб. В 2019 году только на проекты по снижению потерь направлено ещё 900 млн руб. На сегодняшний день в регионе уже установлено более 600 тысяч интеллектуальных приборов учета. И это не окончательные цифры. Буквально в эти дни порядка 400 млн руб. вкладывается в электросетевой комплекс Ингушетии. Они будут направлены на установку интеллектуальной системы учета энергии АСКУЭ.

В Чеченской Республике только в проектирование интеллектуальной системы учета нового поколения мы планируем вложить более 2,5 млрд руб. Сама система оценивается в сумму порядка 10 млрд руб. На уровне от 7,5 до 8 млрд руб. оцениваются вложения в Дагестан. Если говорить о Северном Кавказе в целом, то программа снижения потерь, которую поддержало правление компании «Россети», составляет порядка 20,6 млрд руб. Мы планируем, что эти инвестиции появятся в компании «Россети Северный Кавказ» уже в 2020 году и пойдут на развитие учетного комплекса.

— Еще один болезненный вопрос — это долги республик Северного Кавказа перед оптовым рынком электроэнергии (ОРЭМ), из-за которых сбытовые «дочки» «Россетей» постоянно рискуют оказаться банкротами. Какой здесь возможен выход из ситуации?

— Этот вопрос еженедельно обсуждается в Минэнерго РФ, в «Россетях». Сегодняшние долги сбытовых компаний СКФО перед производителями электроэнергии составляют более 50 млрд руб. Это накопленная задолженность с 2011 года. Порядка 11 млрд руб. из этой задолженности — неплатежи предприятий ЖКХ сбытовым компаниям. Самостоятельно погасить эти долги гарантпоставщики никогда не смогут. Группа «Россети» предлагала несколько решений для выхода из этого кризиса. Пока публично озвучивать их ещё рано. Могу лишь сказать, что они связаны в том числе с реструктуризацией долговых обязательств.

Такие решения могут быть приняты на уровне заседания Правительственной комиссии, которое состоится до конца 2019 года. Пока же из-за колоссальной задолженности — в первую очередь, предприятий ЖКХ — потребители в республиках Северного Кавказа находятся под постоянной угрозой срыва поставок энергоресурса. «Россети» решают этот вопрос за счет собственных средств, по сути, субсидируя, кредитуя северокавказские республики.

Company profile ПАО «Российские сети» Крупнейший электросетевой холдинг России; присутствует в большинстве регионов, является естественной монополией. Создан 4 апреля 2013 года во исполнение указа президента от 22 ноября 2012 года. Указ предполагал переименование ОАО «Холдинг МРСК» (объединяло межрегиональные распределительные сетевые компании, выделенные при реформе РАО ЕЭС) в ОАО «Россети» и внесение в холдинг госдоли (79,55%) в ОАО «Федеральная сетевая компания» (ФСК, владеет магистральными сетями). До этого, наоборот, ФСК управляла «Холдингом МРСК». У Росимущества 88,04% уставного капитала «Россетей». «Россети» управляют 2,3 млн км электросетей и 773 ГВА трансформаторной мощности. Основная часть выручки компаний холдинга формируется из тарифов на передачу электроэнергии (устанавливают ФАС и регионы). Чистая прибыль «Россетей» по МСФО в 2018 году выросла на 2,9%, до 124,7 млрд руб., EBITDA — на 4,6%, до 306,3 млрд руб., выручка — на 7,7%, до 1,022 трлн руб. Председатель совета директоров — министр энергетики РФ Александр Новак, гендиректор — Павел Ливинский.