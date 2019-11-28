28 ноября, четверг
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Фото: Dacia

Новым «папамобилем» стала Dacia Duster

Компания Dacia представила новую версию кроссовера Duster, созданную специально для Папы Римского Франциска.

Специально для понтифика румынский автопроизводитель совместно с компанией Romturingia сделал уникальный автомобиль, отличающийся уменьшенным на 30 мм дорожным просветом, особой окраской кузова и доработанной крышей.

Машина получила большой люк, который может накрываться стеклянным куполом, позволяющим стоять в салоне в полный рост. Также кроссовер оснастили специальным сиденьем для Папы Римского и дополнительными внешними подножками и ручками для охраны, сопровождающей главу католической церкви.

Напомним, до этого в качестве «папамобиля» использовались автомобиля разных марок, включая российский УАЗ — специально доработанный Patriot стал машиной в сериале «Новый папа», где его использует герой Джона Малковича.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Профиль пользователя