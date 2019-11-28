Новым «папамобилем» стала Dacia Duster

Компания Dacia представила новую версию кроссовера Duster, созданную специально для Папы Римского Франциска.

Специально для понтифика румынский автопроизводитель совместно с компанией Romturingia сделал уникальный автомобиль, отличающийся уменьшенным на 30 мм дорожным просветом, особой окраской кузова и доработанной крышей.

Машина получила большой люк, который может накрываться стеклянным куполом, позволяющим стоять в салоне в полный рост. Также кроссовер оснастили специальным сиденьем для Папы Римского и дополнительными внешними подножками и ручками для охраны, сопровождающей главу католической церкви.

Напомним, до этого в качестве «папамобиля» использовались автомобиля разных марок, включая российский УАЗ — специально доработанный Patriot стал машиной в сериале «Новый папа», где его использует герой Джона Малковича.