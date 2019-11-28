Минфин России предупредил регионы о низкой эффективности льгот для бизнеса

В 15 регионах России льготы для бизнеса по налогу на прибыль абсолютно неэффективны (результат дают не более 30% от них), сообщили «Известия» со ссылкой на письмо первого замглавы Минфина Леонида Горнина к руководителям субъектов. По его данным, налог на имущество также непродуктивен в 12 регионах (положительный результат по стране — на уровне 43%). По оценке Минфина, регионы в 2018 году недополучили 211 млрд руб. из-за льгот по двум видам налогов.

Власти готовы пересмотреть часть льгот. Господин Горнин в письме рекомендовал постоянно анализировать эти льготы и отменять неэффективные. В Минфине изданию сообщили, что конкретных дедлайнов по очищению бюджетов от непродуктивных льгот регионам не ставят.

Ранее Счетная палата предложила дать чиновникам регионов доступ к налоговой тайне для оценки эффективности предоставляемых льгот бизнесу по налогу на прибыль. По данным аудиторов, применяемые регионами методики оценки эффективности налоговых льгот не позволяют оценить их в полной мере.

Напомним, в октябре президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин предложил первому вице-премьеру—министру финансов РФ Антону Силуанову пересмотреть подходы к налогообложению и льготам для малого и среднего предпринимательства из-за отмены с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Подробнее о предложение продлить ЕНВД читайте в публикации “Ъ”.

О том, как российские предприниматели оценивают предложение об увеличении ЕНВД,— в материале “Ъ FM” «Налогу для бизнеса пересмотрят коэффициент».