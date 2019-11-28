«Нафтогаз» считает, что «Газпром» «закрутит вентиль» 1 января

В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, фактически будет перекрыт вентиль.

«Так что речь идет не о том, что мы будем делать с этим газом, а о том, что "Газпром" очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль»,— заявил господин Витренко.

Топ-менеджер «Нафтогаза» объяснял Deutsche Welle, что будет происходить с транзитом российского газа, если новое соглашение не будет достигнуто. Существующее истекает 31 декабря.

В ноябре «Газпром» сформулировал окончательное предложение о продлении контракта по транзиту газа через Украину. Российская компания предложила «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований. Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми.

Ранее Апелляционный суд Швеции отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года. Это первая апелляционная жалоба «Газпрома» на вердикт арбитража — решение по наиболее важной второй жалобе, связанной с контрактом на транзит, ожидается в следующем году.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Юристы дают "Газпрому" шанс».