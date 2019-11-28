Путин прибыл в Киргизию на саммит ОДКБ

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию. В столице этой страны Бишкеке состоится саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На нем будет обсуждаться международная и региональная безопасность.

В аэропорту господина Путина встретил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. На встрече лидеров двух стран будет обсуждаться ход выполнения поручений по двустороннему сотрудничеству, которые были даны по итогам предыдущих контактов на высшем уровне.

Будущий год в Киргизии будет объявлен Годом России. Чрезвычайный и полномочный посол Киргизской Республики в Москве Аликбек Джекшенкулов рассказал об экономических отношениях двух стран и о том, как Бишкек помогает российским инвесторам.

Подробнее — в интервью “Ъ” «Киргизские власти стараются создать режим наибольшего благоприятствования».