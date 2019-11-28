«Опора России» просит проконтролировать выполнение Booking.com требований ФАС

«Опора России» попросила ФАС проконтролировать, как cервис онлайн-бронирования гостиниц Booking.com исполнит требование изменить договоры с российскими отелями и хостелами. В «Опоре» сочли, что сервис не выполняет требования ФАС. Письмо, в котором она просит руководителя ведомства Игоря Артемьева взять этот вопрос на контроль, есть в распоряжении РБК.

Ранее в «Опоре» заявили, что Booking.com, пользуясь своим монопольным положением, навязывает владельцам отелей политику паритета цен. Сервис сообщил, что не устанавливает цены отелей.

ФАС не будет распространять среди сервисов по онлайн-бронированию мест требования по Booking.com, поскольку доминирующего положения на рынке никакой другой сервис не занимает, заявили в ведомстве.

О решении регулятора — в материале “Ъ” «ФАС снимает бронь».