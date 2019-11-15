ФАС не будет распространять предписания по Booking.com на другие сервисы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет распространять среди сервисов по онлайн-бронированию мест требования по Booking.com, поскольку доминирующего положения на рынке никакой другой сервис не занимает, заявил руководитель ведомства Анатолий Голомолзин. Ранее Booking.com обвинили в продвижении нелегальных отелей.

«Доминирующее положение иных сервисов ФАС России не установлено, применить требования части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции к субъектам, не занимающим доминирующее положение, невозможно»,— сообщил он в ответ на запрос RNS. Господин Голомолзин отметил, что предложение от отельеров о распространении предупреждения на всех участников рынка в ФАС не поступало. Накануне с таким предложением выступил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян.

Напомним, в феврале объединение «Опора России» пожаловалось в ФАС на Booking.com, поскольку условие о паритете цен при заключении договора с гостиницами и хостелами, выставляемое сервисом, противоречит антимонопольному законодательству. ФАС позже предписала Booking.com отказаться от «гарантии лучшей цены».

Подробнее — в материале «Ъ FM» «ФАС снимает бронь».