«Больше позитивной энергии и легкости»

В эпоху, когда деловые женщины поголовно носили костюмы в мужском стиле, Альберта Ферретти настойчиво предлагала им шифоновые платья. Ее собственная карьера — доказательство тому, что для успеха в бизнесе женщине совсем не обязательно прикидываться мужчиной. «Коммерсантъ. Стиль» встретился с дизайнером и успешной бизнес-леди во время ее визита в Москву и поговорил о том, каково это — быть «королевой шифона», о феминизме и об актуальности эстетики 70-х.
— Вы помните первое платье, которое сшили?
— Это было платье для себя. Как-то я сказала маме: «Я хочу платье». «Ну вот и попробуй сама скроить и сшить»,— ответила она. Так я сшила себе первое платье. Оно было в цветочек, с оборкой по низу и казалось мне совершенным.
— Сколько вам было лет?
— Тринадцать. У мамы было свое ателье, и она решила сразу испробовать меня в деле.
— В начале дизайнерской карьеры была ли у вас какая-то ролевая модель или дизайнер, на которого вы хотели бы равняться?
— Нет. Меня очаровывал мир моды вообще. Я была девочка мечтательная, и мир женщины меня привлекал как таковой. Меня спрашивали: ну как же так? Бизнес-леди должны приходить на работу в строгом деловом костюме, а ты шифоны какие-то им придумываешь? Нет, говорила я, в этом как раз и есть внутренняя свобода, которой, может быть, бизнес-леди не хватает.
— За годы, что вы проработали в моде, ваш взгляд на женщину, на женственность изменился? Женщина Ferretti сейчас та же, что сорок лет назад, или другая?
— Женщина Ferretti, конечно, развивается, меняется, но она всегда была очень женственной. У нее всегда было собственное лицо. Например, в 80-е годы Джорджо Армани, и не только он, одевал женщин в пиджаки, а моя женщина одевалась в платье-комбинацию и кардиган. И предпочитала легкие ткани. Я всегда старалась и стараюсь дать женщине возможность выразить себя и показать свою женственность.
— Как вы относитесь к современному феминизму?
— Думаю, женщина уже сумела добиться права быть собой и может свободно выражать силу своего характера. Мне кажется бессмысленным выходить на площадь и протестовать против каких-то фантомов. У женщин есть огромная сила. Если женщина принимает вызов и борется за достижение своей цели, то делает это довольно воинственно. И как правило, добивается своего.
— Вы уже давно занимаетесь модой. Обычно дизайнеры, которые долго в профессии, постепенно начинают работать на людей постарше. Карл Лагерфельд, например, чтобы не утратить чувства момента, старался окружать себя только молодыми людьми. А как вам удается, столько лет проработав, не перейти в категорию дизайнеров для «пожилых леди»?
— Все очень просто — я люблю жизнь, и я очень любопытна. Люблю общаться, постоянно быть среди людей. Подмечать новое в моде, в музыке, в искусстве. Иногда я вообще забываю, сколько мне лет. Может, из-за того, что я не отгораживаюсь от людей, я лучше чувствую потребности современной женщины. Ведь, если живешь в замкнутом мире, общаешься только с узким кругом друзей, посещаешь одни и те же, чаще всего закрытые места, то утрачиваешь ощущение современности, а заодно и чувство реальности. Мне нравится в отпуск уезжать в новые места, совершенно открытые, видеть там новых людей, подмечать новые тенденции. Я живу открытой жизнью.
— Ваша летняя коллекция-2020 выстроена вокруг 70-х. Почему это время снова стало актуально для нас именно сейчас?
— Потому что я почувствовала, что в нашей жизни не хватает позитива. Не хватает свободы самовыражения. Честно говоря, не только моя коллекция, но и ряд других идут в этом же направлении. Поэтому в новых коллекциях ощущается больше позитивной энергии и легкости, свойственной 70-м.
— А что вы думаете о том, как Лоренцо Серафини сегодня делает вашу марку Philosophy?
— Он мне очень нравится. Philosophy — это мое детище, и мне было немножко жалко отказываться от него. Но Лоренцо оказался идеальным дизайнером для этой марки.
— Большинство рекламных кампаний вы делали вместе с Паоло Роверси, чья эстетика будто специально создана для Alberta Ferretti, а в 2004 году сняли рекламу с Хельмутом Ньютоном. Это довольно неожиданно — его агрессивная сексуальность и ваши нежность и романтичность. Почему вы на это решились и как находили общий язык? В чем совпали?
— Видите ли, у дизайнера всегда есть опасность замкнуться в своей эстетике. Паоло Роверси — гений фотографии, и я с ним много работала. Но я не случайно сказала, что по натуре я любопытный человек и решительный. В какой-то момент мне захотелось вырваться из клише слишком романтичной женщины. Надо было себя немного встряхнуть, чтобы что-то изменить. Не знаю, хорошо или плохо это получилось, но опыт был запоминающимся и полезным. Мы работали в Монте-Карло, и мне кажется, что образ женщины, который в результате вышел, получился не вульгарным. Наоборот, динамичным и современным.
— Это было сложно?
— Он пробовал, наверное, на меня немножко давить. На него давить было бесполезно. Совершенно бессмысленно. Он пытался меня переиначить под себя, но мне кажется, что это был положительный опыт тем не менее.
— Помимо того что вы дизайнер, у вас есть большой и успешный бизнес — компания AEFFE. При этом вы совсем не похожи на бизнес-леди в стиле Маргарет Тэтчер. Назовите главное качество, помогающее вам в бизнесе?
— Ну, во-первых, мне повезло — у меня замечательный брат. Сегодня он и является президентом AEFFE. Другое дело, что этот проект начинала я одна. Еще в юности я решила стать дизайнером и модельером, но начала с собственного магазина. В своем бутике я напрямую общалась с покупателями, имела возможность почувствовать нерв моды, который проходил через мой магазин. С одной стороны, бутик помог мне понять, чего хотят женщины, а с другой — каковы императивы в этом бизнесе: качество и сроки поставки. Тут-то и родилась идея создать производство для разных дизайнеров. Тогда мало кто разделял такой подход. Как, говорили мне, ты, модельер, хочешь одновременно заниматься производством для других брендов?! Но дело в том, что в тот момент невозможно было создать полноценное предприятие только на основе своего совсем еще молодого бренда. И я решила тем не менее запустить эту формулу — производство для других, может быть, тоже еще не слишком известных дизайнеров. Обратилась к Энрико Ковери и Москино, они согласились, и, как вы знаете, результаты оказались прекрасными. Так и поднялось наше предприятие.
— Какие качества вам при этом понадобились?
— Страсть и вера в себя. Мы сами творцы своей судьбы, и от нас зависит успех или неуспех того, что мы делаем.
— Ваш идеальный день?
— Я жаворонок, встаю рано. Если я рядом с предприятием, (у меня дома в разных местах), то в восемь часов уже на производстве. Каждое утро прокручиваю в голове свой день, концентрируюсь на том, что должна сделать. Я очень сосредоточенно работаю, но в семь часов рабочий день заканчивается. Около часа отвожу на прогулку (мы живем на берегу моря), а потом аперитив с друзьями, который я редко пропускаю.
— Лучший отдых для вас?
— Для меня очень важно возвращаться к себе домой. Мой дом — это мой остров. Путешествовать тоже очень люблю. Но главное время жизни приходится все-таки уделять работе.
— В какое время вы хотели бы жить, если бы могли выбрать?
— Ой, я не хотела бы возвращаться назад. Мне нравится современная жизнь. Еще и потому, что, кажется, мне все-таки удается улавливать ее веяния. Мне нравится жить насущной повесткой дня. И еще — я уже сказала это, но повторю — я очень строго отношусь к своей работе. Очень. Мне нравится дисциплина, в том числе и внутренняя.
— Совет женщине, которая хочет выглядеть хорошо и быть красивой.
— Важно при выборе одежды стремиться к тому, чтобы чувствовать себя в ней в своей тарелке. Чтобы не утратить ощущения свободы и комфорта.
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