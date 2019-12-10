«Больше позитивной энергии и легкости»

В эпоху, когда деловые женщины поголовно носили костюмы в мужском стиле, Альберта Ферретти настойчиво предлагала им шифоновые платья. Ее собственная карьера — доказательство тому, что для успеха в бизнесе женщине совсем не обязательно прикидываться мужчиной. «Коммерсантъ. Стиль» встретился с дизайнером и успешной бизнес-леди во время ее визита в Москву и поговорил о том, каково это — быть «королевой шифона», о феминизме и об актуальности эстетики 70-х.

— Вы помните первое платье, которое сшили?

— Это было платье для себя. Как-то я сказала маме: «Я хочу платье». «Ну вот и попробуй сама скроить и сшить»,— ответила она. Так я сшила себе первое платье. Оно было в цветочек, с оборкой по низу и казалось мне совершенным.

— Сколько вам было лет?

— Тринадцать. У мамы было свое ателье, и она решила сразу испробовать меня в деле.

— В начале дизайнерской карьеры была ли у вас какая-то ролевая модель или дизайнер, на которого вы хотели бы равняться?

Мюли, коллекция Alberta Ferretti сезона «осень—зима 2019/20» Фото: Alberta Ferretti

— Нет. Меня очаровывал мир моды вообще. Я была девочка мечтательная, и мир женщины меня привлекал как таковой. Меня спрашивали: ну как же так? Бизнес-леди должны приходить на работу в строгом деловом костюме, а ты шифоны какие-то им придумываешь? Нет, говорила я, в этом как раз и есть внутренняя свобода, которой, может быть, бизнес-леди не хватает.

— За годы, что вы проработали в моде, ваш взгляд на женщину, на женственность изменился? Женщина Ferretti сейчас та же, что сорок лет назад, или другая?

— Женщина Ferretti, конечно, развивается, меняется, но она всегда была очень женственной. У нее всегда было собственное лицо. Например, в 80-е годы Джорджо Армани, и не только он, одевал женщин в пиджаки, а моя женщина одевалась в платье-комбинацию и кардиган. И предпочитала легкие ткани. Я всегда старалась и стараюсь дать женщине возможность выразить себя и показать свою женственность.

— Как вы относитесь к современному феминизму?

— Думаю, женщина уже сумела добиться права быть собой и может свободно выражать силу своего характера. Мне кажется бессмысленным выходить на площадь и протестовать против каких-то фантомов. У женщин есть огромная сила. Если женщина принимает вызов и борется за достижение своей цели, то делает это довольно воинственно. И как правило, добивается своего.

Сумка, коллекция Alberta Ferretti сезона «осень—зима 2019/20» Фото: Alberta Ferretti

— Вы уже давно занимаетесь модой. Обычно дизайнеры, которые долго в профессии, постепенно начинают работать на людей постарше. Карл Лагерфельд, например, чтобы не утратить чувства момента, старался окружать себя только молодыми людьми. А как вам удается, столько лет проработав, не перейти в категорию дизайнеров для «пожилых леди»?

— Все очень просто — я люблю жизнь, и я очень любопытна. Люблю общаться, постоянно быть среди людей. Подмечать новое в моде, в музыке, в искусстве. Иногда я вообще забываю, сколько мне лет. Может, из-за того, что я не отгораживаюсь от людей, я лучше чувствую потребности современной женщины. Ведь, если живешь в замкнутом мире, общаешься только с узким кругом друзей, посещаешь одни и те же, чаще всего закрытые места, то утрачиваешь ощущение современности, а заодно и чувство реальности. Мне нравится в отпуск уезжать в новые места, совершенно открытые, видеть там новых людей, подмечать новые тенденции. Я живу открытой жизнью.

— Ваша летняя коллекция-2020 выстроена вокруг 70-х. Почему это время снова стало актуально для нас именно сейчас?

— Потому что я почувствовала, что в нашей жизни не хватает позитива. Не хватает свободы самовыражения. Честно говоря, не только моя коллекция, но и ряд других идут в этом же направлении. Поэтому в новых коллекциях ощущается больше позитивной энергии и легкости, свойственной 70-м.

Модели за кулисами показа Alberta Ferretti сезона «осень—зима 2019/20» Фото: Alberta Ferretti

— А что вы думаете о том, как Лоренцо Серафини сегодня делает вашу марку Philosophy?

— Он мне очень нравится. Philosophy — это мое детище, и мне было немножко жалко отказываться от него. Но Лоренцо оказался идеальным дизайнером для этой марки.

— Большинство рекламных кампаний вы делали вместе с Паоло Роверси, чья эстетика будто специально создана для Alberta Ferretti, а в 2004 году сняли рекламу с Хельмутом Ньютоном. Это довольно неожиданно — его агрессивная сексуальность и ваши нежность и романтичность. Почему вы на это решились и как находили общий язык? В чем совпали?

— Видите ли, у дизайнера всегда есть опасность замкнуться в своей эстетике. Паоло Роверси — гений фотографии, и я с ним много работала. Но я не случайно сказала, что по натуре я любопытный человек и решительный. В какой-то момент мне захотелось вырваться из клише слишком романтичной женщины. Надо было себя немного встряхнуть, чтобы что-то изменить. Не знаю, хорошо или плохо это получилось, но опыт был запоминающимся и полезным. Мы работали в Монте-Карло, и мне кажется, что образ женщины, который в результате вышел, получился не вульгарным. Наоборот, динамичным и современным.

— Это было сложно?

— Он пробовал, наверное, на меня немножко давить. На него давить было бесполезно. Совершенно бессмысленно. Он пытался меня переиначить под себя, но мне кажется, что это был положительный опыт тем не менее.

Модели за кулисами показа Alberta Ferretti сезона «осень—зима 2019/20» Фото: Alberta Ferretti

— Помимо того что вы дизайнер, у вас есть большой и успешный бизнес — компания AEFFE. При этом вы совсем не похожи на бизнес-леди в стиле Маргарет Тэтчер. Назовите главное качество, помогающее вам в бизнесе?

— Ну, во-первых, мне повезло — у меня замечательный брат. Сегодня он и является президентом AEFFE. Другое дело, что этот проект начинала я одна. Еще в юности я решила стать дизайнером и модельером, но начала с собственного магазина. В своем бутике я напрямую общалась с покупателями, имела возможность почувствовать нерв моды, который проходил через мой магазин. С одной стороны, бутик помог мне понять, чего хотят женщины, а с другой — каковы императивы в этом бизнесе: качество и сроки поставки. Тут-то и родилась идея создать производство для разных дизайнеров. Тогда мало кто разделял такой подход. Как, говорили мне, ты, модельер, хочешь одновременно заниматься производством для других брендов?! Но дело в том, что в тот момент невозможно было создать полноценное предприятие только на основе своего совсем еще молодого бренда. И я решила тем не менее запустить эту формулу — производство для других, может быть, тоже еще не слишком известных дизайнеров. Обратилась к Энрико Ковери и Москино, они согласились, и, как вы знаете, результаты оказались прекрасными. Так и поднялось наше предприятие.

— Какие качества вам при этом понадобились?

— Страсть и вера в себя. Мы сами творцы своей судьбы, и от нас зависит успех или неуспех того, что мы делаем.

— Ваш идеальный день?

Модель за кулисами показа Alberta Ferretti сезона «осень—зима 2019/20» Фото: Alberta Ferretti

— Я жаворонок, встаю рано. Если я рядом с предприятием, (у меня дома в разных местах), то в восемь часов уже на производстве. Каждое утро прокручиваю в голове свой день, концентрируюсь на том, что должна сделать. Я очень сосредоточенно работаю, но в семь часов рабочий день заканчивается. Около часа отвожу на прогулку (мы живем на берегу моря), а потом аперитив с друзьями, который я редко пропускаю.

— Лучший отдых для вас?

— Для меня очень важно возвращаться к себе домой. Мой дом — это мой остров. Путешествовать тоже очень люблю. Но главное время жизни приходится все-таки уделять работе.

— В какое время вы хотели бы жить, если бы могли выбрать?

— Ой, я не хотела бы возвращаться назад. Мне нравится современная жизнь. Еще и потому, что, кажется, мне все-таки удается улавливать ее веяния. Мне нравится жить насущной повесткой дня. И еще — я уже сказала это, но повторю — я очень строго отношусь к своей работе. Очень. Мне нравится дисциплина, в том числе и внутренняя.

— Совет женщине, которая хочет выглядеть хорошо и быть красивой.

— Важно при выборе одежды стремиться к тому, чтобы чувствовать себя в ней в своей тарелке. Чтобы не утратить ощущения свободы и комфорта.

Беседовала Алена Исаева