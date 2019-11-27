Бывший вице-мэр Екатеринбурга трудоустроился в «Титановую долину»

Бывший заместитель главы Екатеринбурга по внутренней и информационной политике Анатолий Гагарин вышел на работу в ОЭЗ «Титановая долина». Как пояснил “Ъ-Урал” сам господин Гагарин, он станет советником гендиректора Артемия Кызласова по информационной политике. Пресс-секретарем «Титановой долины» останется Екатерина Костромина. В четверг Анатолий Гагарин вместе с Артемием Кызласовым встретятся с журналистами, они расскажут о текущей работе площадок особой экономический зоны и перспективах их развития.

Анатолий Гагарин — известный в УрФО политолог, до середины марта этого года он работал в администрации Екатеринбурга, откуда ушел в отставку после представления прокуратуры.

У «Титановой долины» в публичной повестке есть ряд проблем: депутаты неоднократно указывали на неэффективность бюджетных траты на ее деятельность, к тому же с момента запуска проекта его покинули несколько резидентов, часть лишится этого статуса в ближайшее время. По данным «Российской газеты», «Титановая долина» за год опустилась с третьего на девятое место рейтинга привлекательности ОЭЗ России.

Официально сейчас у «Титановой долины» 14 резидентов, производство запущено у четырех. ОЭЗ имеет две площадки: «Салда» (запущена в декабре 2010 года на территории Верхней Салды) и «Уктус» (функционирует с августа 2018 года). В октябре «Титановая долина» получила положительное заключение Госэкспертизы на проектную документацию по строительству железнодорожной инфраструктуры в Верхней Салде. Ранее якобы из-за ее отсутствия ОЭЗ покинул крупнейший инвестор региона — компания «СТОД-Урал», которая планировала вложить 15 млрд руб. в площадку в Верхней Салде.

Недавно экспертный совет «Титановая долина» одобрил проекты еще четырех потенциальных резидентов. Общий объем инвестиций составит около 16 млрд руб. Планируется, что трехсторонние соглашения между Минэкономразвития РФ, управляющей компании «Титановой долины» и четырьмя инвесторами будут подписаны до конца года, сообщали в ОЭЗ.

Татьяна Дрогаева