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Тони Фергюсон

Фото: Reuters

Фергюсон согласился на бой с Нурмагомедовым

Американский боец Тони Фергюсон согласился на бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Это уже пятая попытка провести встречу.

«Никаких игр. Я открыт для дела. Время дать болельщикам то, чего они хотят»,— написал Тони Фергюсон в Twitter.

Бой Фергюсона и Нурмагомедова запланирован на 18 апреля 2020 года. Он пройдет в Бруклине. Бойцы уже не первый раз пытаются провести встречу. Ранее бои были запланированы на 2015, 2016, 2017 и 2018 годы. У Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения, у Фергюсона — 25 побед и три поражения.

Подробнее о возможной встрече бойцов читайте в материале “Ъ” «Хабиб Нурмагомедов предпримет попытку номер пять».

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