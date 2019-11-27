Перспективы меняют гражданство

Среди молодежи нашли потенциальных эмигрантов — таких больше половины. Покинуть страну желают 53% молодых людей, выяснили в «Левада-центре». И это рекорд за последние десять лет. Чем объяснить этот рост? И почему молодые люди хотят покинуть страну? Об этом Иван Корякин.

Желание уехать за границу в соцсетях называют просто «пора валить». И уровень этого «пора валить» достиг среди молодых людей десятилетнего максимума: 53% россиян в возрасте от 18 до 24 лет желают покинуть страну. В мае 2014 года было всего 20%. Число потенциальных эмигрантов увеличивается с начала кризиса. Но на май и апрель 2019 года пришелся особенно резкий рост, говорит социолог «Левада-центра» Степан Гончаров: «Наверное, есть очевидное и тривиальное объяснение, что протесты, которые прошли летом этого года, каким-то образом взбудоражили людей. Но если посмотреть на тренд, доля молодежи, которая хочет уехать, постепенно растет.

Это все-таки говорит о каких-то постепенных и долгосрочных изменениях».

Среди причин: беспокойство за будущее детей, экономическая обстановка, качество медобслуживания за рубежом и политическая ситуация в России,— все это заставляет задумываться об эмиграции, считают в «Левада-центре». Но желать эмиграции не значит уехать. Многие из тех, кто хотят покинуть Россию, так в ней и останутся, говорит доктор экономических наук, директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский: «Молодежь — главная часть населения, которая делает выбор, — она должна его делать. Конечно, не все уедут. Это не так просто — их нигде особенно не ждут».

Но уедут все равно многие: на протяжении последних лет страну покидает около 300 тыс. человек ежегодно. И это самые ценные кадры, говорит создатель проекта «Пора валить» Ян Полянский: «Подозреваю, что большинство, ответивших положительно на вопрос о желании уехать, хотят сказать: сделайте что-нибудь, чтобы я не уезжал. Если ничего не измениться через год, два, три, “Левада-центр” уже не сможет их опросить, они все-таки уедут за границу. Надо пояснять, что уезжают самые умные, активные, самые ценные граждане».

Та же утечка мозгов выросла вдвое с 2015 года, признали в прошлом году в РАН. В 2016 году Россию покинули 44 тыс. высококвалифицированных специалистов. Среди них была Анастасия Глушкова, которая разрабатывает дисплеи следующего поколения в бельгийском Лёвене. Ее не устроили аспирантские 7 тыс. руб. в МГУ: «Если сравнивать зарплату аспиранта в России, то, на что он может рассчитывать, если учится без “троек”, это 7 тыс. руб. А здесь в зависимости от страны в Европе — от €1,2 тыс. до €2,5 тыс.»

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Желание молодых людей переехать прокомментировали в Общественном совете при комитете Госдумы по культуре. Его член Сергей Шнуров в программе «Диалог» на «России 1» объяснил это просто: люди «не видят перспектив». Их нет, по его словам, потому что и «плана нет». И Шнуров, видимо, прав, потому что когда эмигрантам говорят, что они «там никому не нужны», они отвечают: «да и здесь как-то тоже». В среднем доля потенциальных эмигрантов составляет 21%. А еще в феврале Россию желали покинуть 17% граждан.