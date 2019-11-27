Каждый пятый россиянин интересуется «черной пятницей»

В ежегодной глобальной акции «черная пятница» готово участвовать 22% россиян, сообщил ТАСС со ссылкой на опрос сервиса Hi-Tech Mail.ru.

26% опрошенных россиян, которые планируют воспользоваться предложениями «черной пятницы», готовы потратить на покупки более 30 тыс. руб., 29% респондентов — от 5 до 15 тыс., 21% потенциальных покупателей — от 15 до 30 тыс., 20% опрошенных — до 5 тыс. руб.

Самыми привлекательными категориями товаров для покупок респонденты назвали электронику (79%), бытовую технику (36%), одежду (32%) и обувь (24%). Наибольший интерес среди товаров электроники вызывают смартфоны.

За акциями и предложениями большинство возможных покупателей будут следить в магазинах AliExpress и Tmall (82%), «М.Видео-Эльдорадо» (56%) и Ozon (28%).

Опрос проведен с 19 по 22 ноября 2019 года среди 8827 российских пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru. «Черная пятница» в этом году начнется в ночь на 29 ноября.

Другой опрос, проведенный среди потенциальных участников акции, показал, что больше половины россиян не верят в реальность скидок во время ежегодной «черной пятницы». Роспотребнадзор дал советы россиянам перед глобальной распродажей.

О том, как россияне делают покупки без веры в реальность скидок,— в материале “Ъ” «"Черную пятницу" заподозрили в непрозрачности».