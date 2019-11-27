Боливия назначила посла в США впервые за 11 лет

Власти Боливии назначили полномочным послом в США Вальтера Оскара Серрате Куэльяра, который ранее представлял Боливию в Организации объединенных наций (ООН). Посол страны в США был назначен впервые за 11 лет.

«Глава МИД Боливии Карен Лонгарик назначила новым полномочным послом страны в США Вальтера Оскара Серрате Куэльяра, ранее он был представителем Боливии в ООН»,— говорится в сообщении МИДа в Twitter.

Уровень отношений между двумя странами понизили в 2006 году после того, как пост президента занял Эво Моралес. Он победил на выборах в 2019 году, но на фоне протестов уехал из страны и ушел с поста главы государства. Исполняющим обязанности президента стала Жанин Аньес. Недавно она подписала закон о проведении новых выборов главы государства.

Об отставке президента — в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».