Временный президент Боливии подписала закон о новых выборах президента

Временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закона о проведении новых выборов главы государства. Накануне закон был одобрен парламентом страны.

«Мы чувствуем, что выполнили свой долг. Задача моего правительства — провести новые выборы как можно скорее»,— сказала госпожа Аньес на церемонии подписания закона, транслировавшейся на телеканале Bolivia TV.

Подписанный закон предусматривает отмену результатов прошедших в конце октября президентских выборов и назначение в ближайшие 20 дней новых членов высшего избирательного суда. Новоизбранные члены суда должны будут назначить дату новых выборов.

Напомним, результаты выборов президента Боливии, победу на которых одержал правивший страной почти 14 лет Эво Моралес, вызвали протесты по всей стране. После трех недель беспорядков под давлением военных страны господин Моралес объявил о своей отставке и нашел «политическое убежище» в Мексике. Обязанности временного руководителя Боливии возложила на себя вице-спикер Сената Жанин Аньес.

Об отставке президента — в материале “Ъ” «"Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах"».