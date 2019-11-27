МИД Китая назвал «эгоистичную» политику США фактором нестабильности на Ближнем Востоке

Одним из главных факторов напряженности и угрозы безопасности на Ближнем Востоке является эгоистичная и односторонняя политики Вашингтона, полагает помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун.

«США, оставаясь единственной в мире сверхдержавой и имея колоссальное влияние на Ближнем Востоке, проводят эгоистичную и одностороннюю политику, которая приносит блага сильным за счет слабых, что остается главным фактором тяжелого положения в сфере безопасности, наблюдаемого в регионе»,— сказал дипломат на открытии Ближневосточного форума по безопасности в Пекине (цитата по «РИА Новости»).

Кроме деятельности США Чэнь Сяодун назвал этнические, геополитических и религиозные противоречия как причины нестабильности в регионе. «Глобальный мир останется лишь иллюзией без обеспечения безопасности на Ближнем Востоке»,— добавил он.

Напомним, в Иране на протяжении последних двух недель не утихают протесты, поводом к которым стало двукратное повышение цен на бензин. На фоне протестов в стране отключили интернет. По данным Amnesty International, погибло не менее 115, арестовано более 1 тыс. человек. США поддержали протестующих и расширили список санкций в отношении иранских властей. Позицию Вашингтона Тегеран назвал вмешательством во внутренние дела страны.

Подробнее о протестах — в материале “Ъ” «Иран загорелся от бензина».