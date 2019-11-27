Помпео сообщил о собранных доказательствах подавления протестов в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что ему удалось собрать около 20 тыс. сообщений о подавлении протестов в Иране. По его словам, они станут поводом для новых санкций в отношении Тегерана.

«На прошлой неделе я попросил мужественный иранский народ прислать нам доказательства, подтверждающие жестокое подавление режимом протестов в Иране. На данный момент мы получили около 20 тыс. сообщений. США уже приняли меры против министра дезинформации Ирана. Грядут новые санкции»,— написал господин Помпео в Twitter.

Напомним, акции протеста в Иране начались 15 ноября после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза, Тегеран при этом ввел квоты на розничные продажи топлива. На фоне протестов в стране отключали доступ в интернет.

Минюст США внес в санкционный список министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми. Ведомство считает, что иранский министр причастен к «широкомасштабной цензуре в интернете».

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