СМИ: Турция отказывается согласовать план НАТО по защите Прибалтики и Польши от России

Турция отказывается согласовывать план обороны НАТО для стран Прибалтики и Польши на случай нападения России, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе. В обмен на согласование Анкара требует больше политической поддержки в борьбе с курдами в Сирии. В частности, Турция требует официально признать курдские Отряды народной самообороны (YPG), входящие в коалицию «Сил демократической Сирии» (SDF) террористической организацией.

НАТО добивается от всех 29 государств-членов альянса официального одобрения военного плана защиты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии от нападения России. Источник агентства назвал поведение Турции «разрушительным», поскольку альянс пытается демонстрировать единство своих позиций после того, как президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist заявил о «смерти мозга» НАТО. Планировалось, что документ будет подписан во время саммита НАТО, который пройдет 3–4 декабря в Лондоне. Отмечается, что на полях саммита будет обсуждаться и сирийская операция Турции.

Подробнее об операции Анкары против курдов и ее итогах читайте в материале “Ъ” «Сирию принуждают к миру».

О положении дел внутри НАТО читайте в материале «Огонька» «Разговорчики в строю».