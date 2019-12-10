Колючая роза

Молодая британка Кара Делевинь стала лицом ювелирной коллекции Rose des Vents («Роза ветров») дома Dior. Это не первый раз, когда Кара работает с Dior, до этого она уже рекламировала помады и средства по уходу за кожей.

Кара — одна из самых известных моделей сегодня. Вокруг нее все время витают какие-то слухи и сплетни, но Кара редко реагирует на провокационные статьи и заголовки, справедливо полагая, что поводы злословить найдутся всегда. Зато с удовольствием подкидывает журналистам все новые и новые темы — то начинает карьеру певицы, то жестко высказывается на политические и социальные темы, теряя подписчиков в соцсетях, то открыто признается в своей бисексуальности, то объявляет себя гендерфлюидом.

Британская аристократка (дед Кары — сэр Джослин Стивен, бывший глава государственной комиссии по памятникам архитектуры, а по маминой линии Кара приходится прямой родней принцессе Диане, а значит, и будущему королю Англии — принцу Уильяму) Делевинь никогда не изображала из себя девушку-цветок. В объективе Кара часто кривляется, корчит рожи, хулиганит. Но именно такая обаятельная хулиганка и нужна была Виктуар де Кастеллан, чтобы представить обновленную коллекцию «Роза ветров» — самую игривую из всех коллекций, что создавались в доме за последние годы.

Впервые «Роза ветров» увидела свет в 2015 году. Коллекцию де Кастеллан посвятила талисману господина Диора — металлической звезде, которую он случайно нашел на улице и принял как судьбоносный знак и благословение для основания собственного дома моды. На подвесках, браслетах и кольцах с одной стороны изображена роза ветров, такую же можно найти и в саду Диора в Гранвиле. А если учесть, что Диор очень любил розы и считал их своим счастливым цветком, то название и вовсе превращается в игру слов. «Коммерсантъ. Стиль» поговорил с Карой Делевинь о том, каково это — быть частью семьи Dior, о ее собственном стиле и о свободе.

Натела Поцхверия