Двое задержаны в ингушском селе, где жил обвиняемый в убийстве начальника регионального Центра «Э»

Правоохранители провели обыски в домах жителей ингушского села Экажево, где жил обвиняемый в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Министерства внутренних дел республики Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда Эльджаркиева. По итогам обысков были задержаны два человека.

«Вчера в селе проводились обыски правоохранителями. Задержаны два человека вроде по фамилиям Арапиев и Картоев. У нас нет полной информации, я спрашивал у участковых, это все, что им известно»,— заявил ТАСС глава села Микаил Евлоев. В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона рассказал агентству, что задержанные связаны с обвиняемым в убийстве братьев Эльджаркиевых.

Ибрагима и Ахмеда Эльджаркиевых застрелили 2 ноября в Москве. Уголовное дело об убийстве было передано в центральный аппарат Следственного комитета России. 18 ноября Басманный районный суд Москвы заочно арестовал жителя Экажево Курейша Картоева, который обвиняется в совершении преступления.

О версиях убийства — в материале “Ъ” «От кровного до служебного».