В Ингушетии прошли обыски по делу об убийстве главы республиканского Центра «Э»

Сотрудники правоохранительных органов провели в Ингушетии обыски у родственников Курейша Картоева, заочно обвиняемого и объявленного в розыск по делу об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда. В рамках этого уголовного дела обыски прошли по нескольким адресам сразу, сообщили ТАСС в силовых структурах.
«К некоторым родственникам Картоева у следствия возникли вопросы»,— сказал собеседник агентства. По его словам, некоторые из них допрашиваются.
Господина Эльджаркиева и его брата застрелили 2 ноября в Москве. Уголовное дело об убийстве было передано в центральный аппарат Следственного комитета России. По некоторым данным, на причастность к преступлению проверяли девять человек.
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