Новый КоАП станет ближе к адвокатам

Россияне получат право на бесплатного адвоката при рассмотрении судом тех административных правонарушений, которые в качестве наказания предусматривают арест. Сторону обвинения во время таких разбирательств будут представлять прокуроры, а не судьи, как происходит сейчас. Об этом говорится в ежегодном правительственном докладе «О результатах мониторинга правоприменения в РФ за 2018 год». Предполагается, что такие нормы появятся в новом КоАП, который станет действовать с 2021 года. В Федеральной палате адвокатов поддерживают инициативу. Правозащитники признают важность права на бесплатную защиту по административным делам, но опасаются, что в условиях российского судопроизводства такие адвокаты по назначению будут работать формально или даже во вред гражданам.

Доклад «О результатах мониторинга правоприменения в России» ежегодно готовится правительством РФ и предоставляется президенту страны. В нем обобщены результаты проверки выполнения решений Конституционного суда РФ, постановлений ЕСПЧ, а также соблюдения российского законодательства. Кроме того, правительство дает в нем рекомендации госорганам.

Изучив документ, “Ъ” обнаружил поручение Минюсту учесть рекомендации ЕСПЧ при разработке нового Кодекса об административных правонарушениях (должен вступить в силу 1 января 2021 года). От ведомства требуют «установления возможности предоставления бесплатной юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении». Ранее подобная возможность упоминалась в концепции нового КоАП, опубликованной правительством в июне 2019 года,— тогда предлагалось «рассмотреть вопрос об обязательном участии адвоката» при рассмотрении тех правонарушений, где «предусмотрена возможность применения наказания в виде административного ареста». Во вчерашнем докладе указано, что эта норма введена по итогам рассмотрения ЕСПЧ дела «Михайлова против России».

В 2007 году пенсионерка из Санкт-Петербурга Валентина Михайлова была задержана на несогласованном шествии. Ее обвинили в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов (ст. 19.3 КоАП РФ) и нарушении правил проведения митингов (ст. 20.2 КоАП РФ). Пенсионерка заявила, что не обладает юридическими познаниями, не имеет средств для найма адвоката, и поэтому ходатайствовала о бесплатной юридической помощи. Мировой суд заявил, что КоАП не предполагает такой возможности; женщину признали виновной по обоим правонарушениям и оштрафовали. Позже ЕСПЧ встал на ее сторону, указав, что женщине угрожало до 15 суток ареста, а значит, государство должно было предоставить ей бесплатную юридическую помощь.

Также во вчерашнем докладе говорится о необходимости «проработать вопрос» о гарантиях беспристрастности судов, рассматривающих дела об административных правонарушениях. Сейчас в этих процессах не предусмотрено участие стороны обвинения — ее роль фактически выполняют сами судьи. Ранее ЕСПЧ неоднократно указывал, что подобная практика влияет на действие презумпции невиновности и, как следствие, на беспристрастность суда. Теперь авторы доклада предлагают предусмотреть участие «представителя прокуратуры или других государственных органов».

«Федеральная палата адвокатов поддерживает это предложение, так как оно обеспечит квалифицированную защиту граждан»,— заявил вчера “Ъ” президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко. «С одной стороны, это очень хорошо, потому что люди вообще не знают, что делать во время разбирательства, какие права они имеют,— и в результате их отправляют под арест,— сказал “Ъ” глава юридической службы правозащитного проекта "Апология протеста" Алексей Глухов.— Более того, не имея защитника, они даже не знают, как обжаловать это решение». С другой стороны, предупреждает правозащитник, велик риск, что назначенный адвокат «будет сидеть как мебель и кивать судье». Поэтому важно, чтобы «органы адвокатского самоуправления смогли обеспечить надлежащий контроль за их работой».

Руководитель отдела юридической помощи проекта «ОВД-инфо» Екатерина Селезнева также одобряет эти изменения, но опасается, что в реальности они могут оказаться не такими уж полезными. «Наши адвокаты советуют задержанным на митингах не признавать вину и отстаивать конституционное право на участие в мирных собраниях,— сказала она.— И есть опасность, что теперь при каждом ОВД появится набор адвокатов по назначению, которые будут советовать совершенно противоположное». Госпожа Селезнева поддерживает идею введения прокуроров в административные процессы, но не сомневается, что «в политических делах, по тем же задержаниям на митингах, они будут работать очень формально». По ее мнению, правительство вводит все эти изменения в КоАП, чтобы задержанные не смогли жаловаться в ЕСПЧ: «Теперь правительство будет ссылаться на наличие бесплатных адвокатов, появление прокуроров, а в реальности это мало что изменит».

Александр Черных