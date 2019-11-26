Колобков: у РУСАДА есть юридические основания, чтобы защитить российский спорт

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обладает всеми юридическими основаниями, необходимыми для оказания защиты российскому спорту. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков, комментируя решение Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать исполкому организации отстранить РФ на четыре года от участия в крупных турнирах под своим флагом, а также лишить Россию права проведения крупных турниров.

«Считаю, что у РУСАДА достаточно юридических оснований, чтобы оказать защиту российскому спорту. В том числе юридических. Если РУСАДА будет оспаривать это решение, то рассмотрение перейдет в плоскость Спортивного арбитражного суда, где уже будут заново рассмотрены доказательства, опрошены эксперты. И я уверен, что наши эксперты найдут достаточно аргументов, чтобы ответить на многие вопросы»,— приводит пресс-служба Минспорта слова господина Колобкова (цитата по «РИА Новости»).

Министр спорта полагает, что говорить о том, что все санкции из рекомендаций Комитета по соответствию WADA будут приняты советом учредителей организации, преждевременно. «Надо сказать, что уже сейчас вижу определенные противоречия. Но надо сказать, что решение исполкома WADA будет основано на этом докладе. Говорить о том, что все санкции будут приняты советом учредителей, преждевременно»,— сказал он.

«Я хочу сказать, что мы честно выполняли свои обязательства, предоставили всю необходимую информацию, ответили на все дополнительные вопросы. Более того, российская сторона предлагала совместное исследование этой базы. Безусловно, мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы закончилась вся эта история, чтобы российские спортсмены могли наравне с другими спортсменами участвовать в соревнованиях, чтобы закончились эти обвинения в манипуляциях»,— указал господин Колобков.

«Вы знаете, что в 2015 году была разработана "дорожная карта" совместно с Советом Европы. Российской стороне были предъявлены определенные требования со стороны WADA. Все эти требования выполнены. Безусловно, одним из ключевых условий была передача данных московской лаборатории. Мы это условие также выполнили. С начала 2018 года лаборатория не подчиняется Минспорту ни финансово, ни организационно. Сотрудники министерства не имеют доступа в лабораторию, она имеет полную самостоятельность. То же самое можно сказать о РУСАДА, которое полностью независимо и получает деньги непосредственно из Министерства финансов»,— добавил он.

Подробнее о решении Комитета по соответствию WADA — в материале “Ъ” «России помахали флагом».